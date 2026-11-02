Indeks jakości powietrza w Lahaurze przekroczył 530 — Dawn

W Lahaurze w Pakistanie indeks jakości powietrza rano 2 listopada osiągnął 535 punktów, co odpowiada niebezpiecznemu poziomowi zanieczyszczenia. Stężenie drobnych cząstek PM2.5 wyniosło 343 mikrogramy na metr sześcienny. Informuje o tym Dawn, powołując się na platformę monitoringu IQAir.

PM2.5 to drobne cząstki zdolne przenikać głęboko do płuc i przedostawać się do krwiobiegu. Jakość powietrza w mieście gwałtownie pogorszyła się już wczesnym rankiem, a wskaźniki godzinowe również osiągały kategorię niebezpieczną.

Wysokie wskaźniki w miastach Pendżabu

Problem dotknął nie tylko Lahaur. Według IQAir pięć miast pakistańskiej prowincji Pendżab znalazło się wśród sześciu najbardziej zanieczyszczonych ośrodków miejskich kraju. Gujranwala znalazła się na czele listy z indeksem 606, Lahaur miał wskaźnik 509, a Faisalabad i Multan — po 310. W Sialkocie indeks wyniósł 260, a w Peszawarze — 216.

Wskaźniki zmieniały się podczas porannych aktualizacji: później w Gujranwali odnotowano indeks 675, a w Lahaurze — 535. Wskazuje to na szybkie wahania poziomu zanieczyszczenia.

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Satelity wykryły tysiące pożarów

Pogorszenie jakości powietrza następuje na tle wzrostu liczby wykrytych pożarów rolniczych w Pendżabie. Według analizy serwisu monitoringu środowiskowego HamariHawa satelity NASA wykryły w pakistańskim Pendżabie 13 241 ognisk pożarów od 1 do 29 października. W indyjskim Pendżabie w tym okresie zarejestrowano 3158 takich ognisk.

Około 92% wykrytych pożarów w pakistańskim Pendżabie znajdowało się na gruntach rolnych i prawdopodobnie było związanych ze spalaniem pozostałości roślinnych. Najwięcej takich ognisk odnotowano w dystrykcie Okara — 2144, następnie w Gujranwali — 1011, oraz w Nankana Sahib — 1003.

Pakistan Air Quality Initiative poinformowała, że średnie stężenie PM2.5 w Lahaurze w październiku spadło o 27% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku na 26 punktach monitoringu. Jednocześnie po uwzględnieniu warunków pogodowych poprawę oszacowano na zaledwie 4%. Według inicjatywy stężenie PM2.5 przez cały październik każdego dnia przekraczało ustanowioną w Pakistanie normę dobową.

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