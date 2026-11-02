У Лахорі індекс якості повітря перевищив 530 — Dawn

У Лахорі, Пакистан, індекс якості повітря вранці 2 листопада сягнув 535 пунктів, що відповідає небезпечному рівню забруднення. Концентрація дрібнодисперсних частинок PM2.5 становила 343 мікрограми на кубічний метр. Про це повідомляє Dawn із посиланням на платформу моніторингу IQAir.

PM2.5 — це дрібні частинки, здатні проникати глибоко в легені та потрапляти до кровотоку. Якість повітря в місті різко погіршилася ще рано-вранці, а погодинні показники також досягали небезпечної категорії.

Високі показники в містах Пенджабу

Проблема торкнулася не лише Лахора. За даними IQAir, п'ять міст пакистанської провінції Пенджаб опинилися серед шести найбільш забруднених міських центрів країни. Гуджранвала очолила цей список з індексом 606, Лахор мав показник 509, а Фейсалабад і Мултан — по 310. У Сіалкоті індекс становив 260, у Пешаварі — 216.

Показники змінювалися протягом ранкових оновлень: згодом у Гуджранвалі зафіксували індекс 675, а в Лахорі — 535. Це вказує на швидкі коливання рівня забруднення.

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Супутники зафіксували тисячі пожеж

Погіршення якості повітря відбувається на тлі зростання кількості виявлених сільськогосподарських пожеж у Пенджабі. За аналізом екологічного моніторингового сайту HamariHawa, супутники NASA виявили у пакистанському Пенджабі 13 241 осередок вогню з 1 по 29 жовтня. В індійському Пенджабі за цей період зафіксували 3158 таких осередків.

Близько 92% виявлених пожеж у пакистанському Пенджабі розташовувалися на сільськогосподарських угіддях і, ймовірно, були пов'язані зі спалюванням рослинних решток. Найбільше таких осередків зафіксували в окрузі Окара — 2144, далі йдуть Гуджранвала з 1011 та Нанкана-Сахіб із 1003.

Pakistan Air Quality Initiative повідомила, що середня концентрація PM2.5 у Лахорі в жовтні знизилася на 27% порівняно з тим самим місяцем минулого року на 26 пунктах моніторингу. Водночас після врахування погодних умов поліпшення оцінили лише у 4%. За даними ініціативи, упродовж жовтня концентрація PM2.5 щодня перевищувала встановлений у Пакистані добовий норматив.

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