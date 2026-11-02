Индекс качества воздуха в Лахоре превысил 530 — Dawn

В Лахоре, Пакистан, индекс качества воздуха утром 2 ноября достиг 535 пунктов, что соответствует опасному уровню загрязнения. Концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 составила 343 микрограмма на кубический метр. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на платформу мониторинга IQAir.

PM2.5 — это мелкие частицы, способные проникать глубоко в легкие и попадать в кровоток. Качество воздуха в городе резко ухудшилось еще ранним утром, а почасовые показатели также достигали опасной категории.

Высокие показатели в городах Пенджаба

Проблема затронула не только Лахор. По данным IQAir, пять городов пакистанской провинции Пенджаб оказались среди шести наиболее загрязненных городских центров страны. Гуджранвала возглавила этот список с индексом 606, в Лахоре показатель составил 509, а в Фейсалабаде и Мултане — по 310. В Сиалкоте индекс составил 260, в Пешаваре — 216.

Показатели менялись в ходе утренних обновлений: позднее в Гуджранвале зафиксировали индекс 675, а в Лахоре — 535. Это указывает на быстрые колебания уровня загрязнения.

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Спутники зафиксировали тысячи пожаров

Ухудшение качества воздуха происходит на фоне роста числа выявленных сельскохозяйственных пожаров в Пенджабе. Согласно анализу сайта экологического мониторинга HamariHawa, спутники NASA выявили в пакистанском Пенджабе 13 241 очаг огня с 1 по 29 октября. В индийском Пенджабе за этот период зафиксировали 3158 таких очагов.

Около 92% выявленных пожаров в пакистанском Пенджабе располагались на сельскохозяйственных угодьях и, вероятно, были связаны со сжиганием растительных остатков. Больше всего таких очагов зафиксировали в округе Окара — 2144, далее следуют Гуджранвала с 1011 и Нанкана-Сахиб с 1003.

Pakistan Air Quality Initiative сообщила, что средняя концентрация PM2.5 в Лахоре в октябре снизилась на 27% по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 26 пунктах мониторинга. В то же время после учета погодных условий улучшение оценили лишь в 4%. По данным инициативы, в течение октября концентрация PM2.5 ежедневно превышала установленный в Пакистане суточный норматив.

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