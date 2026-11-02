拉合尔空气质量指数超过530点——《黎明报》

11月2日上午，巴基斯坦拉合尔的空气质量指数达到535点，属于危险污染水平。细颗粒物PM2.5浓度为每立方米343微克。《黎明报》报道称，数据来自IQAir监测平台。

PM2.5是能够深入肺部并进入血液的细小颗粒物。该市空气质量在清晨便急剧恶化，小时读数也达到危险级别。

旁遮普省城市指数居高不下

问题不仅影响拉合尔。IQAir数据显示，巴基斯坦旁遮普省5座城市跻身全国污染最严重的6个城市中心之列。古杰兰瓦拉以606的指数位居榜首，拉合尔为509，费萨拉巴德和木尔坦均为310。锡亚尔科特的指数为260，白沙瓦为216。

这些数据在早间更新期间发生变化：随后，古杰兰瓦拉的指数录得675，拉合尔为535。这表明污染水平出现快速波动。

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卫星探测到数千起火点

空气质量恶化的背景是旁遮普省探测到的农业火灾数量增加。根据环境监测网站HamariHawa的分析，NASA卫星在10月1日至29日期间，在巴基斯坦旁遮普省探测到13,241个火点。同一时期，印度旁遮普省记录到3,158个此类火点。

巴基斯坦旁遮普省约92%的已探测火灾位于农业用地，可能与焚烧作物残余物有关。其中，奥卡拉县记录到的此类火点最多，为2,144个；其次是古杰兰瓦拉，为1,011个；南卡纳萨希布为1,003个。

Pakistan Air Quality Initiative表示，拉合尔10月份在26个监测点的平均PM2.5浓度较去年同月下降27%。同时，在考虑天气条件后，改善幅度仅被评估为4%。该倡议称，整个10月，PM2.5浓度每天都超过巴基斯坦规定的日标准。

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