Sekretarz spraw zagranicznych Indii Vikram Misri odwiedzi 4–5 listopada 2026 roku Katmandu w Nepalu, gdzie spotka się z nepalskimi urzędnikami. Będzie to jego pierwsza wizyta w Nepalu od objęcia przez Balendrę Shaha stanowiska premiera w marcu, informuje The Hindu.

Planowane rozmowy

Indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że podróż będzie kontynuacją praktyki regularnych kontaktów na wysokim szczeblu między dwoma krajami i ma przyczynić się do rozwoju wszechstronnego partnerstwa dwustronnego.

Jednym z tematów spotkań ma być możliwa wizyta premiera Nepalu Balendry Shaha w Indiach. Jeśli podróż dojdzie do skutku, będzie to pierwsza dwustronna podróż zagraniczna Shaha od objęcia stanowiska.

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Ambasador i pomoc po powodziach

W porządku obrad może znaleźć się również mianowanie nowego ambasadora Nepalu w Indiach. Ambasada Nepalu w Nowym Delhi od kilku miesięcy nie ma ambasadora po powrocie do kraju poprzedniego szefa placówki dyplomatycznej, Shankara Prasada Sharmy. Według nepalskich źródeł dyplomatycznych Katmandu oczekuje na agrément Indii, aby Nishchal Nath Pandey mógł objąć stanowisko nowego ambasadora.

Strony mogą również omówić dalszą pomoc Indii po powodziach na rzece Bhote Koshi. W dniu ogłoszenia wizyty w Katmandu odbyła się akcja stowarzyszenia byłych żołnierzy armii indyjskiej, której uczestnicy domagali się wznowienia rekrutacji Gurkhów do indyjskich sił zbrojnych. Rekrutację zawieszono po wprowadzeniu w Indiach programu Agnipath.

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