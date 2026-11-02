Секретарь по иностранным делам Индии Викрам Мисри 4–5 ноября 2026 года посетит Катманду, Непал, где встретится с непальскими чиновниками. Это будет его первый визит в Непал после вступления Балендры Шаха в должность премьер-министра в марте, сообщает The Hindu.

Запланированные переговоры

Министерство иностранных дел Индии заявило, что поездка продолжит практику регулярных контактов на высоком уровне между двумя странами и должна способствовать развитию всеобъемлющего двустороннего партнерства.

Одной из тем встреч, как ожидается, станет возможный визит премьер-министра Непала Балендры Шаха в Индию. Если эта поездка состоится, она станет первой двусторонней зарубежной поездкой Шаха после его вступления в должность.

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Посол и помощь после наводнений

Также в повестке дня может быть назначение нового посла Непала в Индии. Посольство Непала в Нью-Дели уже несколько месяцев не имеет посла после возвращения в страну предыдущего главы дипмиссии Шанкара Прасада Шармы. По данным непальских дипломатических источников, Катманду ожидает агреман Индии, чтобы Нишчал Натх Пандей мог занять должность нового посла.

Стороны также могут обсудить дальнейшую помощь Индии после наводнений на реке Бхоте-Коши. В день объявления визита в Катманду состоялась акция ассоциации бывших военнослужащих индийской армии, участники которой потребовали возобновить набор гуркхов в индийские вооруженные силы. Набор был приостановлен после введения в Индии схемы Agnipath.

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