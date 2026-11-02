W Egipcie badacze odkryli pod wzgórzem Kom C w starożytnym mieście Buto dużą budowlę liczącą około 2600 lat. Do poszukiwań wykorzystano zdjęcia radarowe z satelity Sentinel-1 Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz elektrooporowe skanowanie gruntu, informuje Live Science.

Budowla pod wzgórzem Kom C

Buto, współczesne Tell el-Fara'in, leży w północno-zachodniej części delty Nilu. W starożytności miasto uważano za święty ośrodek kultu bogini-kobry Uadżet. Archeolodzy od lat badają górne warstwy stanowiska, gdzie odkrywali pozostałości z epoki Ptolemeuszy i rzymskiej, jednak głębsze wykopaliska utrudniał wysoki poziom wód gruntowych.

Dane radarowe wskazały na owalną anomalię o długości 128 metrów i szerokości 62 metrów. Następnie zespół wytyczył 15 równoległych linii tomografii elektrycznej na obszarze około 5400 metrów kwadratowych. Metoda pozwala oceniać podziemne warstwy na podstawie przepływu prądu elektrycznego przez grunt.

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Piaszczysta podstawa dla ścian z cegły mułowej

Na głębokości od trzech do sześciu metrów badacze zarejestrowali dużą budowlę z cegły mułowej, którą przypisali XXVI dynastii, czyli okresowi saickiemu z lat 688–525 p.n.e. Datowanie opiera się na stratygrafii, kształcie cegieł, ceramice oraz analizie radiowęglowej powiązanego materiału organicznego. Przeznaczenie budowli nie zostało ostatecznie ustalone: autorzy badania przypuszczają, że mogła to być grobowiec, mieszkanie kapłanów lub religijne sanktuarium.

Pod ścianami, na głębokości od sześciu do siedmiu metrów, odkryto grubą warstwę czystego piasku. Naukowcy uważają, że wykorzystano ją jako podstawę, która mogła rozkładać ciężar budowli, odprowadzać wodę i chronić cegły przed wilgocią w niestabilnych gliniastych glebach delty Nilu. Wykop o wymiarach 10 na 10 metrów potwierdził obecność masywnych ścian z cegły mułowej na piasku. W pobliżu znaleziono figurki uszebti i szabti, a także wapienny ołtarz z kanałami, w których zachowały się wyschnięte pozostałości zgodne ze śladami krwi zwierzęcej.

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