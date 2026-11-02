Co najmniej 15 z 28 profili na platformie X, które rozpowszechniały nagrania wspierające kampanię kongresmenki Haley Stevens w prawyborach Partii Demokratycznej w amerykańskim stanie Michigan, publikowało z Indii. Poinformowała o tym Al Jazeera.

Anonimowa grupa badaczy dezinformacji Antibot4Navalny zidentyfikowała co najmniej 28 profili na platformie X, które rozpowszechniały materiały wideo na rzecz kampanii Stevens. Według grupy nagrania łącznie uzyskały ponad 7 mln wyświetleń. Al Jazeera ustaliła, że co najmniej 15 z tych kont publikowało z Indii.

Badacze z Media Forensic Hub na Clemson University również zidentyfikowali podobne taktyki stosowane przez indyjskie konta i strony działające za wynagrodzeniem na rzecz Stevens w rywalizacji z Abdulem El-Sayedem. Stevens kandydowała do Senatu USA, jednak 4 sierpnia przegrała prawybory z El-Sayedem, który został kandydatem Partii Demokratycznej w wyborach śródokresowych.

Ukryte strony

Według redakcji indyjscy konsultanci polityczni wykorzystują anonimowe strony w mediach społecznościowych do rozpowszechniania treści, których nie publikują oficjalne sztaby wyborcze. Takie strony mogą być tworzone od podstaw, przemianowywane na potrzeby kampanii lub mogą wykorzystywać już istniejące profile.

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22-letni indyjski twórca treści Rajan Kumar powiedział, że w 2022 roku tworzył posty i filmy dla nieoficjalnych stron wspierających kampanię prezydencką Williama Ruto w Kenii. Jak stwierdził, otrzymywał około 7 dolarów dziennie, a w niektóre dni musiał przygotować do 100 materiałów. Kumar twierdzi, że zlecano mu montowanie wystąpień przeciwników tak, aby zmieniać sens ich wypowiedzi, a także przygotowywanie publikacji zawierających fałszywe twierdzenia.

Obchodzenie zasad platform

Konsultanci, z którymi rozmawiało wydanie, oświadczyli, że do pracy przy zagranicznych kampaniach wyborczych używają VPN-ów i zmieniają kraj pochodzenia profili. Zasady Meta zabraniają sprzedaży, kupna lub wymiany kont, a także wykorzystywania fałszywych lub skradzionych tożsamości. Meta i Google wymagają również od reklamodawców politycznych potwierdzenia tożsamości i ujawnienia informacji o opłacaniu reklam, choć konkretne zasady różnią się w zależności od kraju.

Konsultant Tushar Giri poinformował o negocjacjach z przedstawicielami kampanii prezydenckiej w Surinamie, które nie zakończyły się porozumieniem. Amogh Dar Sharma, autor książki o firmach konsultingu politycznego, powiedział, że podczas badań odkrył pracę indyjskich konsultantów w Australii i Niemczech. Inni konsultanci również powiedzieli redakcji, że pracowali przy kampaniach w Nepalu i Sri Lance.

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