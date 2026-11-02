Как минимум 15 из 28 профилей в X, которые распространяли видео в поддержку кампании конгрессвумен Хейли Стивенс на праймериз Демократической партии в штате Мичиган в США, публиковали посты из Индии. Об этом сообщает Al Jazeera.

Анонимная группа исследователей дезинформации Antibot4Navalny выявила как минимум 28 профилей в X, которые распространяли ролики в пользу кампании Стивенс. По данным группы, видео в совокупности набрали более 7 млн просмотров. Al Jazeera установила, что как минимум 15 из этих аккаунтов публиковали посты из Индии.

Исследователи Media Forensic Hub при Clemson University также выявили подобные тактики, которые применяли индийские аккаунты и страницы, работающие за вознаграждение, в поддержку Стивенс в ее соперничестве с Абдулом Эль-Сайедом. Стивенс баллотировалась в Сенат США, однако 4 августа проиграла праймериз Эль-Сайеду, который стал кандидатом Демократической партии на промежуточных выборах.

Скрытые страницы

По данным издания, индийские политические консультанты используют анонимные страницы в социальных сетях для распространения контента, который не публикуют официальные предвыборные штабы. Такие страницы могут создавать с нуля, переименовывать для нужд кампании или брать в пользование уже существующие профили.

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22-летний индийский создатель контента Раджан Кумар рассказал, что в 2022 году создавал посты и видео для неофициальных страниц в поддержку президентской кампании Уильяма Руто в Кении. По его словам, он получал около 7 долларов в день и в отдельные дни должен был подготовить до 100 материалов. Кумар утверждает, что ему поручали монтировать выступления оппонентов так, чтобы менять смысл их заявлений, а также готовить публикации с ложными утверждениями.

Обход правил платформ

Консультанты, с которыми общалось издание, заявили, что для работы с зарубежными избирательными кампаниями используют VPN и меняют страну происхождения профилей. Правила Meta запрещают продажу, покупку или обмен аккаунтами, а также использование ложных или украденных личностей. Meta и Google также требуют от политических рекламодателей подтверждать личность и раскрывать информацию об оплате рекламы, хотя конкретные правила различаются в зависимости от страны.

Консультант Тушар Гири сообщил о переговорах с представителями президентской кампании в Суринаме, которые не завершились соглашением. Автор книги о компаниях политического консалтинга Амог Дар Шарма рассказал, что во время исследования обнаружил работу индийских консультантов в Австралии и Германии. Другие консультанты также заявили изданию о работе на кампаниях в Непале и Шри-Ланке.

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