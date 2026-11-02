半岛电视台报道称，在美国密歇根州民主党初选期间，28个传播支持女众议员海莉·史蒂文斯竞选活动视频的X平台账号中，至少15个从印度发帖。

匿名虚假信息研究组织Antibot4Navalny发现，至少有28个X平台账号传播了支持史蒂文斯竞选活动的视频。该组织表示，这些视频累计获得超过700万次观看。半岛电视台确认，其中至少15个账号从印度发帖。

克莱姆森大学媒体取证中心的研究人员也发现，印度账号和有偿运营的页面在史蒂文斯与阿卜杜勒·埃尔-赛义德的竞争中，采用了类似策略来支持史蒂文斯。史蒂文斯曾竞选美国参议院席位，但于8月4日在初选中败给埃尔-赛义德，后者成为民主党在中期选举中的候选人。

隐藏页面

据该媒体报道，印度政治顾问利用匿名社交媒体页面传播官方竞选团队不会发布的内容。这类页面可以从零创建、为竞选需要而改名，或接手使用已有的账号。

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22岁的印度内容创作者拉詹·库马尔表示，2022年他曾为支持威廉·鲁托在肯尼亚总统竞选的非官方页面制作帖子和视频。据他所说，他每天获得约7美元报酬，并且在某些日子必须制作多达100份内容。库马尔称，他被要求剪辑对手的演讲，以改变其言论的含义，并准备包含虚假说法的帖子。

规避平台规则

与该媒体交谈的顾问表示，他们为参与外国选举活动而使用VPN并更改账号的来源国。Meta的规则禁止出售、购买或交换账号，也禁止使用虚假或被盗用的身份。Meta和Google还要求政治广告主验证身份并披露广告付款信息，但具体规则因国家而异。

顾问图沙尔·吉里称，他曾与苏里南一场总统竞选活动的代表进行谈判，但未能达成协议。政治咨询公司题材书籍的作者阿莫格·达尔·夏尔马表示，他在研究期间发现印度顾问在澳大利亚和德国开展工作。其他顾问也向该媒体表示，他们曾参与尼泊尔和斯里兰卡的竞选活动。

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