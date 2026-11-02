普吉岛逾500人在哈巴德中心附近抗议 — Interia

在泰国普吉岛，逾500人在犹太教哈巴德运动中心附近抗议。参与者高喊亲巴勒斯坦口号，要求关闭该运动的中心，并限制来自以色列的游客涌入。据Interia报道。

抗议者的指控

示威者指责以色列人及其他外国投资者非法经营、收购房地产，并挤压当地企业家的生存空间。

当地企业家还指责以色列企业建立了一个主要面向以色列公民的封闭服务市场。在普吉岛以及苏梅岛和帕岸岛，以色列人不仅度假，还经营餐饮、酒店和旅游业务。

根据泰国旅游与体育部的数据，2025年超过41万名来自以色列的游客到访该国。

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一系列行动与当局决定

8月28日，约150人在普吉岛抗议以色列游客的行为。参与者指责他们引发冲突、不支付账单以及不尊重当地习俗。

9月10日，数百人在以色列驻曼谷大使馆附近示威，指责以色列企业家规避有关外国投资的规定。次日，组织者因担心发生暴力事件，取消了原定在普吉岛哈巴德中心举行的犹太新年庆祝晚宴。预计约有1000人参加该活动。

审查关联公司

10月底，泰国当局撤销了该国哈巴德首席拉比约瑟夫·海姆·坎托的泰国国籍，他自1993年以来一直居住在那里。该决定被解释为：他在获得泰国国籍后使用了美国护照。当局还在审查与其有关联的19家公司的活动。

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