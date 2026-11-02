Премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс предупредил, что вероятное новое повышение процентной ставки Резервным банком Австралии может привести к потере рабочих мест и закрытию предприятий. Он также заявил, что федеральное правительство и штаты должны сдерживать расходы, чтобы ослабить давление на экономику.

Как сообщает The Guardian, рынки ожидают пятого повышения ставки в 2026 году. Если она вырастет до 4,85%, это будет самый высокий уровень за 18 лет. Решение Резервного банка Австралии по ставке наличных ожидается во вторник.

Призыв сдерживать расходы

Миннс назвал возможное решение регулятора сложным и подчеркнул, что его последствия для экономики Нового Южного Уэльса будут значительными. Отвечая на вопрос о влиянии государственных расходов на инфляцию, он сказал, что все должны внести свой вклад.

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Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз и казначей Джим Чалмерс подтвердили, что следующее обновление бюджета в середине финансового года будет содержать пакет мер по экономии. В то же время правительство указывает на международные факторы, в частности войну в Иране, как на причину роста цен.

Реакции политиков и профсоюзов

Министр окружающей среды Мюррей Уотт защитил государственные расходы, заявив, что инфляционное давление носит глобальный характер и не исчезло бы даже при нулевом бюджете Австралии. Представительница Лейбористской партии Таня Плиберсек заявила, что запланированная экономия будет ощутимой, но не навредит домохозяйствам.

Генеральный секретарь Австралийского совета профсоюзов Мелисса Доннелли на акции у штаб-квартиры Резервного банка в Сиднее заявила, что работники не выдержат еще одного повышения ставки. Руководительница Австралийского совета социальных служб Кассандра Голди призвала регулятора не повышать ставку и принять меры для снижения стоимости жилья, энергии и медицинских услуг, которые люди оплачивают самостоятельно.

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