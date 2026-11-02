澳大利亚新南威尔士州州长克里斯·明斯警告称，澳大利亚储备银行可能再次加息，或将导致失业和企业倒闭。他还表示，联邦政府和各州必须控制支出，以缓解对经济的压力。

据《卫报》报道，市场预计2026年将迎来第五次加息。如果利率升至4.85%，将达到18年来的最高水平。澳大利亚储备银行预计将于周二就现金利率作出决定。

呼吁控制支出

明斯称，监管机构可能作出的决定将十分艰难，并强调其对新南威尔士州经济的影响将十分重大。在回答有关政府支出对通胀影响的问题时，他表示，所有人都必须尽自己的一份力。

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澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯和财政部长吉姆·查默斯确认，下一次财政年度年中预算更新将包含一揽子节支措施。与此同时，政府将包括伊朗战争在内的国际因素视为价格上涨的原因。

政界人士和工会的反应

环境部长默里·瓦特为政府支出辩护，称通胀压力具有全球性，即使澳大利亚预算为零也不会消失。工党代表谭雅·普利伯塞克表示，计划中的节支措施将是明显的，但不会损害家庭。

澳大利亚工会理事会秘书长梅丽莎·唐纳利在悉尼储备银行总部外的一场集会上表示，工人无法承受又一次加息。澳大利亚社会服务理事会负责人卡桑德拉·戈尔迪呼吁监管机构不要加息，并采取措施降低人们自行支付的住房、能源和医疗服务成本。

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