Premier australijskiego stanu Nowa Południowa Walia Chris Minns ostrzegł, że możliwa kolejna podwyżka stóp procentowych przez Bank Rezerw Australii może doprowadzić do utraty miejsc pracy i zamykania przedsiębiorstw. Stwierdził również, że rząd federalny i stany muszą ograniczać wydatki, aby zmniejszyć presję na gospodarkę.

Jak informuje The Guardian, rynki oczekują piątej podwyżki stóp w 2026 roku. Jeśli stopa wzrośnie do 4,85%, będzie to najwyższy poziom od 18 lat. Decyzja Banku Rezerw Australii w sprawie stopy gotówkowej jest oczekiwana we wtorek.

Apel o ograniczenie wydatków

Minns nazwał możliwą decyzję regulatora trudną i podkreślił, że jej konsekwencje dla gospodarki Nowej Południowej Walii będą znaczące. Odpowiadając na pytanie o wpływ wydatków publicznych na inflację, powiedział, że wszyscy muszą wnieść swój wkład.

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Premier Australii Anthony Albanese i skarbnik Jim Chalmers potwierdzili, że kolejna aktualizacja budżetu w połowie roku finansowego będzie zawierać pakiet oszczędnościowy. Jednocześnie rząd wskazuje na czynniki międzynarodowe, w tym wojnę w Iranie, jako przyczynę wzrostu cen.

Reakcje polityków i związków zawodowych

Minister środowiska Murray Watt bronił wydatków publicznych, twierdząc, że presja inflacyjna ma charakter globalny i nie zniknęłaby nawet przy zerowym budżecie Australii. Przedstawicielka Partii Pracy Tanya Plibersek powiedziała, że planowane oszczędności będą odczuwalne, ale nie zaszkodzą gospodarstwom domowym.

Generalna sekretarz Australijskiej Rady Związków Zawodowych Melissa Donnelly powiedziała podczas akcji przed siedzibą Banku Rezerw w Sydney, że pracownicy nie wytrzymają kolejnej podwyżki stóp. Szefowa Australijskiej Rady Służb Społecznych Cassandra Goldie wezwała regulatora, by nie podnosił stopy oraz podjął działania na rzecz obniżenia kosztów mieszkań, energii i usług medycznych, za które ludzie płacą samodzielnie.

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