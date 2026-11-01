Лидер партии Economic Freedom Fighters Джулиус Малема на митинге в Соуэто, ЮАР, призвал прекратить убийства фермеров и заявил, что лозунг с призывом убить бура и фермера никогда не имел буквального значения. Об этом сообщает Daily Maverick.

Выступая на стадионе Orlando Stadium накануне местных выборов, Малема сказал, что его партия никогда не призывала к буквальному убийству людей. Он подчеркнул, что не должны погибать ни белые, ни черные фермеры, ни женщины, ни кто-либо еще, а ЮАР должна быть мирным местом для всех.

Утверждения о белом геноциде

По словам Малемы, убийства белых фермеров подпитывают, по его мнению, ложный нарратив о якобы «белом геноциде» в ЮАР и вредят имиджу страны. Тема получила международную огласку после встречи президента США Дональда Трампа с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме 21 мая 2025 года. Тогда Трамп показал Рамафосе видеомонтаж с выступлениями Малемы, пытаясь подтвердить свое утверждение о якобы геноциде белых в ЮАР.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Полицейские данные, приведенные изданием, не подтверждают это утверждение. Тогдашний министр полиции Сензо Мчуну 23 мая 2025 года заявил, что из шести жертв убийств на фермах в январе—марте 2025 года пятеро были черными. В предыдущем квартале зафиксировали 12 таких убийств, и лишь одна жертва — владелец фермы — была белой. По данным полиции ЮАР, в апреле—июне 2026 года зарегистрировали одно убийство на ферме, тогда как за тот же период 2025 года — шесть.

Судебные решения по поводу лозунга

Песня с этим лозунгом неоднократно рассматривалась судами ЮАР. В 2011 году Суд по вопросам равенства признал исполнение Малемой песни языком ненависти. Однако в августе 2022 года суд, рассматривая новую жалобу организации AfriForum, постановил, что лозунг не является языком ненависти. Верховный апелляционный суд 28 мая 2024 года отклонил апелляцию AfriForum, отметив, что разумный слушатель не воспринял бы слова как буквальный призыв убивать фермеров. Конституционный суд 27 марта 2025 года отказал AfriForum в разрешении на дальнейшее обжалование.

AfriForum и партия Демократический альянс остаются среди наиболее активных критиков лозунга. AfriForum заявляла, что песня является языком ненависти и подстрекает к насилию. Преподаватель Школы управления Университета Витватерсранда Уильям Гумеде отметил, что, несмотря на происхождение песни из времен освободительной борьбы, сейчас она усиливает раскол, страх и гнев в обществе.

Читай нас в