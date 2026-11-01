经济自由斗士党领导人朱利叶斯·马莱马在南非索韦托的一场集会上呼吁停止杀害农场主，并表示，呼吁杀死布尔人和农场主的口号从未具有字面含义。《每日新闻》报道。

马莱马在地方选举前于奥兰多体育场发表讲话时称，他的政党从未呼吁按字面意义杀害他人。他强调，无论是白人还是黑人农场主、女性或任何其他人都不应死亡，南非应成为所有人的和平之地。

关于白人种族灭绝的说法

马莱马表示，杀害白人农场主的事件助长了他认为错误的、所谓南非“白人种族灭绝”叙事，并损害该国形象。在美国总统唐纳德·特朗普于2025年5月21日在白宫会见南非总统西里尔·拉马福萨后，这一议题受到国际关注。当时，特朗普向拉马福萨播放了一段包含马莱马演讲的视频剪辑，试图证实其关于南非存在所谓白人种族灭绝的说法。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该媒体援引的警方数据并不支持这一说法。时任警察部长森佐·姆丘努于2025年5月23日表示，2025年1月至3月期间六名农场谋杀案受害者中，有五人为黑人。上一季度记录了12起此类杀人事件，且仅一名受害者——一名农场主——为白人。根据南非警方数据，2026年4月至6月登记了1起农场谋杀案，而2025年同期为6起。

关于该口号的法院裁决

包含这一口号的歌曲曾多次由南非法院审理。2011年，平等法院认定马莱马演唱该歌曲构成仇恨言论。然而，2022年8月，法院审理AfriForum组织提出的新投诉后裁定，该口号不构成仇恨言论。最高上诉法院于2024年5月28日驳回AfriForum的上诉，并指出理性听众不会将这些话理解为字面意义上杀害农场主的呼吁。宪法法院于2025年3月27日拒绝给予AfriForum进一步上诉的许可。

AfriForum和民主联盟党仍是该口号最积极的批评者之一。AfriForum曾表示，这首歌属于仇恨言论并煽动暴力。威特沃特斯兰德大学治理学院讲师威廉·古梅德指出，尽管这首歌起源于解放斗争时期，但如今它加剧了社会中的分裂、恐惧和愤怒。

关注我们在