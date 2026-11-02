Sąd Najwyższy Australii Zachodniej zezwolił na zwolnienie z więzienia Adriana Pindana, skazanego za poważne przestępstwa seksualne. 59-letni mężczyzna, którego sąd nadal uznaje za przestępcę seksualnego stwarzającego wysokie ryzyko dla społeczności, ma wyjść na wolność 2 grudnia pod nadzorem przez siedem lat.

Jak informuje ABC News Australia, Pindan został uznany za winnego pięciu przestępstw seksualnych popełnionych w latach 1989–2007. Sąd usłyszał, że w ciągu 18 lat zgwałcił trzy kobiety i pięcioletnią dziewczynkę w miejscowościach Fitzroy Crossing, Derby i Broome w regionie Kimberley.

Warunki zwolnienia

W 2012 roku wobec Pindana wydano bezterminowy nakaz pozbawienia wolności. Od tego czasu środek ten sześciokrotnie poddawano przeglądowi i przedłużano w okresie od 2014 do 2021 roku. Pindan przebywa w areszcie od 2007 roku.

Sędzia Bruno Fiannaca w orzeczeniu z 23 października stwierdził, że ryzyko dla społeczności można zmniejszyć dzięki odpowiedniemu zakwaterowaniu, znacznemu finansowaniu w ramach NDIS oraz całodobowemu nadzorowi. Zdaniem sędziego okoliczności Pindana zmieniły się z powodu pewnych zmian w jego zachowaniu oraz pojawienia się mechanizmów kontrolowania ryzyka w społeczności.

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Zwolnienie przewiduje 52 warunki, w tym monitoring elektroniczny, godzinę policyjną oraz zakaz spożywania alkoholu i kontaktowania się z kobietami w społeczności. Sędzia zakazał również publikowania nazwy przedmieścia, w którym Pindan będzie mieszkał, aby zapobiec nękaniu przez członków społeczności.

Okoliczności sprawy

W 1997 roku Pindan został skazany na 10 lat więzienia za zgwałcenie pięcioletniej dziewczynki. Sąd usłyszał również zeznania, że podczas pobytu w więzieniu wykazywał drapieżne zachowania wobec pracownic, jednak w ostatnich latach uległy one zmniejszeniu.

W sierpniu 2023 roku Pindan został przeniesiony z regionalnego więzienia West Kimberley do więzienia Acacia w Perth po ataku innego osadzonego. Według sądu Pindan ma zaburzenia poznawcze, które uniemożliwiały mu udział w programach rehabilitacyjnych lub pracę nad przyczynami jego przestępczego zachowania.

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