Były dyrektor operacyjny Bosasy Angelo Agrizzi oświadczył, że zamierza zaskarżyć orzeczenie Sądu Najwyższego Gautengu w Pretorii w Republice Południowej Afryki, nakazujące mu zapłatę 1 666 582 825,73 randów. Twierdzi, że nie ma środków na wykonanie orzeczenia, a kwota znacznie przewyższa pieniądze, które osobiście otrzymał z działalności w Bosasie.

Jak informuje Daily Maverick, sąd nakazał Agrizziemu zapłatę tej kwoty wraz z odsetkami naliczanymi od 29 października 2026 roku aż do pełnego rozliczenia. Agrizzi, który obecnie mieszka we Włoszech z rodziną, powiedział, że był pracownikiem Bosasy, a nie dyrektorem ani akcjonariuszem spółki, dlatego kwestionuje nałożenie na niego takiej odpowiedzialności.

Argumenty za apelacją

Agrizzi poinformował, że złoży wniosek o zgodę na apelację. Nie kwestionuje swojego skazania: w listopadzie 2025 roku, w ramach porozumienia ze stroną oskarżenia, przyznał się do winy w trzech zarzutach korupcji i jednym zarzucie prania pieniędzy związanych z jego pracą w Bosasie.

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Jego argumentacja koncentruje się na różnicy między kwotą, którą, jak twierdzi, osobiście otrzymał, a wartością kontraktów przyznanych Bosasie przez Departament Służb Więziennych RPA. Agrizzi powołał się na wycenę aktywów, które można spieniężyć, na 26,75 mln randów. Zakwestionował także ustalenie dotyczące ukrywania aktywów we Włoszech, twierdząc, że władze wiedziały o tym majątku, ponieważ wcześniej służył on jako zabezpieczenie.

Ustalenia sądu

Sędzia Mookhine Mosopa w orzeczeniu z 29 października odrzucił argument, że odpowiedzialność Agrizziego powinna być ograniczona wyłącznie do środków, które osobiście przywłaszczył. Sąd ustalił, że Agrizzi działał wspólnie z innymi kierownikami Bosasy w ramach schematu korupcyjnego, wykorzystywanego przez ponad dwie dekady do uzyskiwania kontraktów rządowych o wartości około 2,37 mld randów.

Według ustaleń sądu w latach 2000–2016 zapłacono około 75,7 mln randów łapówek w celu uzyskania zleceń rządowych. Sąd uznał również, że Agrizzi nie przedstawił pełnych informacji o swoich finansach i majątku, w tym o aktywach we Włoszech. Krajowy Organ Prokuratorski RPA z zadowoleniem przyjął orzeczenie, stwierdzając, że wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych powinien przewidywać nie tylko wyroki, lecz także odzyskiwanie korzyści finansowych uzyskanych z działalności przestępczej.

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