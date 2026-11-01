W Pretorii w RPA zespół prawny rodzin ofiar apartheidu przekazał Komisji Khampepe odręcznie sporządzony indeks, który jego zdaniem potwierdza twierdzenie adwokata Antona Ackermanna, że sporna notatka służbowa datowana na 2006 rok została sfałszowana. Jak podaje Daily Maverick, fizyczne oględziny oryginalnego dokumentu odbyły się 24 czerwca 2026 roku.

Wpis w indeksie

Adwokatka Asmita Thakor, reprezentująca rodziny ofiar, oświadczyła w zeznaniu pod przysięgą datowanym na czerwiec 2026 roku, że odręczny indeks i oryginalne memorandum stanowią ważne dowody dla komisji. Według niej indeks sporządzony przez Ackermanna nie został wcześniej przekazany stronom postępowania, a przyczyny tej decyzji nie są znane zespołowi prawnemu rodzin.

Indeks zawiera wpis, zgodnie z którym Ackermann podjął decyzję „A15” 26 czerwca 2003 roku. W ten sposób w materiałach sprawy oznaczono memorandum będące przedmiotem sporu. Ackermann twierdzi, że dokument datowany na 2006 rok, związany ze śledztwem w sprawie domniemanego udziału kierownictwa Afrykańskiego Kongresu Narodowego w incydentach z minami lądowymi, nie został sporządzony w tym roku.

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Spór o notatkę służbową

Zgodnie z zeznaniami Ackermanna, w 2003 roku przejrzał on 395 policyjnych akt spraw w biurze dyrektora oskarżeń publicznych w Pretorii. Sporządzał wewnętrzne notatki do dołączenia do akt spraw, aby śledzić ich status, w tym to, czy podejrzanym udzielono amnestii lub czy potrzebne było dalsze śledztwo.

Ackermann oświadczył komisji, że oryginalna notatka służbowa została przygotowana w 2003 roku. Według niego dokument został później wykorzystany, aby stworzyć wrażenie, że w 2006 roku zabiegał on o aresztowanie ówczesnego prezydenta Thabo Mbekiego i innych wysokich rangą działaczy ANC. Jak sam zeznał, o istnieniu takiego dokumentu dowiedział się po publikacji gazety Rapport z 19 sierpnia 2007 roku.

Były szef działu prawnego Południowoafrykańskiej Służby Policji Petrus Jacobs poinformował wcześniej komisję, że oryginał notatki był przechowywany pod zamknięciem w budynku General Piet Joubert w Pretorii. Były pułkownik policji Louis Bester również zeznawał o sporze między policją a Dyrekcją Operacji Specjalnych dotyczącym przekazania oryginału. Posiedzenia odroczono, a nowego terminu jeszcze nie ogłoszono.

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