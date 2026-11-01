В Претории, ЮАР, юридическая команда семей жертв апартеида передала комиссии Хампепе рукописный индекс, который, по её оценке, подтверждает утверждение адвоката Антона Аккерманна о том, что спорная служебная записка, датированная 2006 годом, была подделана. Как сообщает Daily Maverick, физический осмотр оригинала документа состоялся 24 июня 2026 года.

Запись в индексе

Адвокат Асмита Такор, представляющая семьи жертв, в заявлении под присягой, датированном июнем 2026 года, указала, что рукописный индекс и оригинальный меморандум являются важными доказательствами для комиссии. По её словам, индекс, составленный Аккерманном, ранее не был предоставлен сторонам разбирательства, а причины такого решения юридической команде семей неизвестны.

Индекс содержит запись о том, что решение «A15» Аккерманн принял 26 июня 2003 года. Именно так в материалах дела обозначен меморандум, ставший предметом спора. Аккерманн утверждает, что документ, датированный 2006 годом и связанный с расследованием предполагаемой причастности руководства Африканского национального конгресса к инцидентам с наземными минами, не был составлен в том году.

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Спор о служебной записке

Согласно показаниям Аккерманна, в 2003 году он проверил 395 полицейских дел в преторийском офисе директора государственного обвинения. Он готовил внутренние записки для приобщения к материалам дел, чтобы отслеживать их статус, в том числе наличие амнистии для подозреваемых или необходимость дальнейшего расследования.

Аккерманн заявил комиссии, что оригинальная служебная записка была подготовлена в 2003 году. По его словам, позднее документ использовали, чтобы создать впечатление, будто в 2006 году он добивался ареста тогдашнего президента Табо Мбеки и других высокопоставленных представителей АНК. О существовании такого документа он, по собственным показаниям, узнал после публикации газеты Rapport 19 августа 2007 года.

Бывший руководитель юридического подразделения Южноафриканской полицейской службы Петрус Якобс ранее сообщил комиссии, что оригинал записки хранился под замком в здании General Piet Joubert в Претории. Бывший полковник полиции Луи Бестер также свидетельствовал о споре между полицией и Директоратом специальных операций относительно передачи оригинала. Слушания отложили, новую дату ещё не объявили.

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