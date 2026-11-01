У Преторії, ПАР, юридична команда родин жертв апартеїду передала комісії Хампепе рукописний індекс, який, за її оцінкою, підтримує твердження адвоката Антона Аккерманна про те, що спірна службова записка, датована 2006 роком, була підроблена. Як повідомляє Daily Maverick, фізичний огляд оригінального документа відбувся 24 червня 2026 року.

Запис в індексі

Адвокатка Асміта Такор, яка представляє родини жертв, у заяві під присягою, датованій червнем 2026 року, зазначила, що рукописний індекс і оригінальний меморандум є важливими доказами для комісії. За її словами, індекс, укладений Аккерманном, раніше не надали сторонам розгляду, а причини такого рішення юридичній команді родин невідомі.

Індекс містить запис про те, що рішення «A15» Аккерманн ухвалив 26 червня 2003 року. Саме так у матеріалах справи позначено меморандум, що став предметом спору. Аккерманн стверджує, що документ, датований 2006 роком і пов’язаний із розслідуванням причетності керівництва Африканського національного конгресу до інцидентів із наземними мінами, не був складений того року.

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Спір щодо службової записки

За свідченнями Аккерманна, у 2003 році він перевірив 395 поліцейських справ у преторійському офісі директора державного обвинувачення. Він готував внутрішні записки для долучення до матеріалів справ, щоб відстежувати їхній стан, зокрема наявність амністії для підозрюваних або потребу в подальшому розслідуванні.

Аккерманн заявив комісії, що оригінальна службова записка була підготовлена у 2003 році. За його словами, пізніше документ використали, щоб створити враження, ніби у 2006 році він домагався арешту тодішнього президента Табо Мбекі та інших високопосадовців АНК. Про існування такого документа він, за власними свідченнями, дізнався після публікації газети Rapport 19 серпня 2007 року.

Колишній керівник юридичного підрозділу Південноафриканської поліцейської служби Петрус Якобс раніше повідомив комісії, що оригінал записки зберігався під замком у будівлі General Piet Joubert у Преторії. Колишній поліцейський полковник Луї Бестер також свідчив про суперечку між поліцією та Директоратом спеціальних операцій щодо передання оригіналу. Слухання відклали, нову дату ще не оголосили.

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