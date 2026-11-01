在南非比勒陀利亚，种族隔离受害者家属的法律团队向坎佩佩委员会提交了一份手写索引。该团队认为，这份索引支持律师安东·阿克曼的说法，即一份日期标注为2006年的争议性官方备忘录系伪造。正如《每日马弗里克报》报道，对原始文件的实物检查于2026年6月24日进行。

索引中的记录

代表受害者家属的律师阿斯米塔·塔科尔在一份日期为2026年6月的宣誓陈述中表示，手写索引和原始备忘录是委员会的重要证据。她称，由阿克曼编制的索引此前未向诉讼各方提供，家属的法律团队不知道作出这一决定的原因。

索引载有一项记录，称阿克曼于2003年6月26日作出“A15”决定。这正是案件材料中对争议备忘录的标注方式。阿克曼坚持认为，这份标注为2006年、与调查非洲人国民大会领导层涉嫌参与地雷事件有关的文件，并非在当年起草。

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围绕官方备忘录的争议

根据阿克曼的证词，2003年他在比勒陀利亚国家检察署署长办公室审查了395份警方案件卷宗。他起草内部备忘录并附入案件材料，以追踪案件状态，包括嫌疑人是否获得特赦，或是否需要进一步调查。

阿克曼向委员会表示，原始官方备忘录于2003年准备。按他的说法，该文件后来被用来制造一种印象，即他在2006年曾寻求逮捕时任总统塔博·姆贝基及其他非国大高级官员。根据他本人的证词，他是在2007年8月19日《Rapport》报发表报道后才得知存在这样一份文件。

南非警察局前法律部门负责人彼得鲁斯·雅各布斯此前告诉委员会，备忘录原件被锁存在比勒陀利亚General Piet Joubert大楼内。前警察上校路易·贝斯特也就警方与特别行动局之间关于移交原件的争议作证。听证会已延期，新的日期尚未公布。

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