Partia Bennetta zarekomenduje Eisenkota na premiera Izraela — Jerusalem Post
W Izraelu partia B'Yachad, kierowana przez byłego premiera Naftalego Bennetta, oświadczyła w niedzielę, że zarekomenduje prezydentowi Icchakowi Herzogowi lidera partii Yashar, Gadiego Eisenkota, jako kandydata na stanowisko premiera następnego rządu.
Poparcie dla kandydatury
Jak podaje Jerusalem Post, w oświadczeniu B'Yachad wskazano, że Bennett powiedział Eisenkotowi o poparciu partii dla powierzenia mu misji utworzenia następnego rządu. Zgodnie z oświadczeniem Bennett już poinformował o tym poparciu samego Eisenkota.
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Stanowisko opozycji
Partia ogłosiła swoje stanowisko przed spotkaniem z Herzogiem. W komunikacie mowa jest o zarekomendowaniu Eisenkota prezydentowi oraz poparciu powierzenia mu misji utworzenia rządu.
Wcześniej Eisenkot wezwał, aby kandydatem bloku opozycyjnego na stanowisko premiera został lider największej partii w tym bloku. Jednocześnie, według publikacji, blok opozycyjny nie ogłosił porozumienia w sprawie takiego trybu wyłonienia kandydata.