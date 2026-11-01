W Izraelu partia B'Yachad, kierowana przez byłego premiera Naftalego Bennetta, oświadczyła w niedzielę, że zarekomenduje prezydentowi Icchakowi Herzogowi lidera partii Yashar, Gadiego Eisenkota, jako kandydata na stanowisko premiera następnego rządu.

Poparcie dla kandydatury

Jak podaje Jerusalem Post, w oświadczeniu B'Yachad wskazano, że Bennett powiedział Eisenkotowi o poparciu partii dla powierzenia mu misji utworzenia następnego rządu. Zgodnie z oświadczeniem Bennett już poinformował o tym poparciu samego Eisenkota.

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Stanowisko opozycji

Partia ogłosiła swoje stanowisko przed spotkaniem z Herzogiem. W komunikacie mowa jest o zarekomendowaniu Eisenkota prezydentowi oraz poparciu powierzenia mu misji utworzenia rządu.

Wcześniej Eisenkot wezwał, aby kandydatem bloku opozycyjnego na stanowisko premiera został lider największej partii w tym bloku. Jednocześnie, według publikacji, blok opozycyjny nie ogłosił porozumienia w sprawie takiego trybu wyłonienia kandydata.

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