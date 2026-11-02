W prowincji KwaZulu-Natal w Republice Południowej Afryki urzędnicy wyborczy przygotowują ponad 5 tys. lokali wyborczych przed wyborami samorządowymi w 2026 roku. Przygotowania prowadzone są z uwzględnieniem możliwych utrudnień pogodowych i protestów, aby zapewnić bezpieczne głosowanie, informuje TimesLIVE.

Lokalizacje lokali wyborczych

Do organizacji głosowania w prowincji wykorzystywane są tawerny, sklepy i kościoły. TimesLIVE zaznacza, że placówki te uczestniczą w przeprowadzeniu wyborów.

Jednym z nietypowych lokali wyborczych będzie Vryheid Pigeon Club — klub hodowców gołębi. Publikacja zamieściła zdjęcie tej lokalizacji i nazwała ją jednym z niestandardowych lokali wyborczych w KwaZulu-Natal.

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Przygotowania do głosowania

Chodzi o sieć ponad 5 tys. lokali wyborczych, a nie o pojedyncze lokalizacje. Organizatorzy przygotowują się do przeprowadzenia głosowania przy możliwym wpływie warunków pogodowych i protestów.

TimesLIVE opublikował materiał o przygotowaniach KwaZulu-Natal do wyborów samorządowych 2 listopada 2026 roku.

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