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В Квазулу-Натале готовят более 5 тысяч избирательных участков — TimesLIVE

UA.NEWS 02 Ноября 2026 04:44
В Квазулу-Натале готовят более 5 тысяч избирательных участков — TimesLIVE

В провинции Квазулу-Натал в ЮАР избирательные должностные лица готовят более 5 тысяч избирательных участков перед муниципальными выборами 2026 года. Подготовка ведется с учетом возможных погодных осложнений и протестов, чтобы обеспечить безопасное голосование, сообщает TimesLIVE.

Места для избирательных участков

Для организации голосования в провинции задействуют таверны, магазины и церкви. TimesLIVE отмечает, что эти заведения участвуют в проведении выборов.

Одним из необычных избирательных участков станет Vryheid Pigeon Club — клуб голубеводов. Издание опубликовало фото этой локации и назвало ее одним из нетипичных избирательных участков Квазулу-Натала.

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Подготовка к голосованию

Речь идет о сети из более чем 5 тысяч участков, а не об отдельных локациях. Организаторы готовятся провести голосование при возможном влиянии погодных условий и протестов.

TimesLIVE опубликовало материал о подготовке Квазулу-Натала к муниципальным выборам 2 ноября 2026 года.

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