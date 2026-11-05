Mieszkańcy Atteridgeville i Saulsville w RPA podczas wyborów samorządowych wskazali bezrobocie wśród młodzieży jako jeden z głównych problemów swoich społeczności. Wyborcy powiedzieli, że oczekują od wybranych kandydatów tworzenia miejsc pracy oraz poprawy podstawowych usług, w tym dostaw wody i energii elektrycznej oraz warunków sanitarnych.

Jak informuje TimesLIVE, w ciągu dnia w kilku lokalach wyborczych nie było dużych kolejek, a wyborcy przychodzili pojedynczo. Niektórzy z nich wyjaśnili, że odkładali wizytę na wieczór z powodu upału lub rozkładu pracy.

Poszukiwanie pracy bez rezultatów

32-letnia Naledi Mthimkhulu, która po raz pierwszy głosowała w lokalu wyborczym w szkole Motsweding, powiedziała, że szuka pracy od 2015 roku. Jak stwierdziła, składała podania, odbywała różne kursy, pracowała jako wolontariuszka i próbowała rozpocząć własną działalność, ale nie przyniosło to rezultatów. Powiązała również wysokie bezrobocie ze wzrostem przestępczości.

28-letni Musima Molebale także po raz pierwszy wziął udział w głosowaniu. Oświadczył, że młodzi ludzie aktywnie szukają ofert pracy, dlatego twierdzenia o ich rzekomym lenistwie są dla nich bolesne.

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Nolita Makotoza, mieszkanka nieformalnego osiedla Phomolong, poinformowała, że ma dyplom z zarządzania łańcuchem dostaw, jednak jej uczelnia wyższa zatrzymuje dokument potwierdzający wykształcenie z powodu długu w wysokości 9 tys. randów. Według niej bez tego dokumentu trudno jest szukać pracy, mając jedynie świadectwo szkolne.

Skargi na usługi i bezpieczeństwo

W lokalu wyborczym w hotelu robotniczym Saulsville 21-letnia Zimi Shushu skarżyła się na niehigieniczne warunki korzystania z przenośnych toalet, które musi dzielić z setkami mieszkańców. Stwierdziła, że potrzebne są toalety ze spłuczką.

19-letnia Okule Manolo mówiła o braku energii elektrycznej, niedostatku miejsc pracy i powszechnej przestępczości. Jednocześnie nie była pewna, czy jej głos przyniesie zmianę. Jeden z pracowników ochrony, który wrócił z 12-godzinnej zmiany, aby zagłosować, powiedział, że nie odczuwa entuzjazmu z powodu braku zmian przez 35 lat. Inna wyborczyni, Ntshembo Maswanganyi, jako główne zmartwienie wskazała przerwy w dostawach wody.

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