南非阿特里奇维尔和索尔斯维尔的居民在市政选举期间将青年失业列为社区面临的主要问题之一。选民表示，他们希望当选候选人创造就业岗位，并改善包括供水、供电和卫生条件在内的基本服务。

据TimesLIVE报道，当天多个投票站没有出现长队，选民陆续单独前来。一些人解释说，由于高温或工作安排，他们将前往投票站的时间推迟到了晚上。

求职没有结果

32岁的纳莱迪·姆希姆库卢首次在莫茨韦丁学校的投票站投票。她说，自己从2015年起一直在找工作。她表示，自己提交过申请、参加过各种课程、做过志愿者，并尝试创业，但都没有结果。她还将高失业率与犯罪增加联系起来。

28岁的穆西马·莫莱巴莱也首次参加投票。他表示，年轻人积极寻找职位空缺，因此称他们所谓懒惰的说法令他们感到痛苦。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

非正规住区福莫隆的居民诺利塔·马科托扎表示，她拥有供应链管理文凭，但由于9,000兰特的债务，她所在的高等教育机构扣留了她的学历证明文件。她说，只有学校证书而没有这份文件，很难找工作。

对服务和安全的投诉

在索尔斯维尔宿舍的投票站，21岁的齐米·舒舒抱怨使用移动厕所时的卫生状况不佳，这些厕所必须由数百名居民共用。她表示，需要配备冲水设施的厕所。

19岁的奥库莱·马诺洛谈到了缺电、就业岗位不足和普遍存在的犯罪问题。同时，她不确定自己的选票是否会带来改变。一名安保人员在结束12小时轮班后回来投票，他说，由于35年来缺乏变化，自己并不感到兴奋。另一名选民恩采姆博·马斯万甘伊将供水中断列为最主要的担忧。

关注我们在