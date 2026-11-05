Жители Аттериджвилля и Солсвилля в ЮАР во время муниципальных выборов назвали безработицу среди молодежи одной из главных проблем общин. Избиратели рассказали, что ожидают от избранных кандидатов создания рабочих мест, а также улучшения базовых услуг, в частности водо- и электроснабжения и санитарных условий.

Как сообщает TimesLIVE, на нескольких избирательных участках в течение дня не было больших очередей: избиратели приходили по одному. Некоторые из них объяснили, что откладывали визит на вечер из-за жары или рабочего графика.

Поиск работы без результата

32-летняя Наледи Мтхимкхулу, которая впервые голосовала на участке в школе Моцвединг, сказала, что ищет работу с 2015 года. По ее словам, она подавала заявки, проходила различные курсы, занималась волонтерством и пыталась начать собственное дело, но это не дало результата. Она также связала высокий уровень безработицы с ростом преступности.

28-летний Мусима Молебале также впервые принял участие в голосовании. Он заявил, что молодые люди активно ищут вакансии, поэтому утверждения об их якобы лени для них болезненны.

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Жительница неформального поселения Фомолонг Нолита Макотоза сообщила, что имеет диплом по управлению цепочками поставок, однако ее учреждение высшего образования удерживает документ о полученном образовании из-за долга в 9 тысяч рандов. По ее словам, без этого документа трудно искать работу, имея только школьный аттестат.

Жалобы на услуги и безопасность

На участке в общежитии Солсвилля 21-летняя Зими Шушу пожаловалась на антисанитарные условия пользования мобильными туалетами, которые приходится делить с сотнями жителей. Она заявила о необходимости туалетов со смывом.

19-летняя Окуле Маноло говорила об отсутствии электроэнергии, нехватке рабочих мест и распространенной преступности. При этом она не была уверена, что ее голос принесет перемены. Один из сотрудников службы безопасности, который вернулся с 12-часовой смены, чтобы проголосовать, сказал, что не испытывает энтузиазма из-за отсутствия изменений на протяжении 35 лет. Другая избирательница, Нтшембо Масванганьи, назвала главной проблемой перебои с водоснабжением.

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