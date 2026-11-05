W forcie Lahore w Pakistanie odbyło się wstępne otwarcie Bramy Akbariego i Domu Kustosza po zakończeniu prac konserwatorskich. Informuje o tym Dawn.

Projekt odnowy dziedzictwa

Prace wykonano w ramach projektu Heritage and Urban Regeneration: Tourism Development in Lahore Fort and its Buffer Zone, rozpoczętego w 2022 roku. Jest to wspólna inicjatywa Zarządu Otoczonych Murami Miast i Stref Dziedzictwa Pendżabu oraz Francuskiej Agencji Rozwoju. Projekt realizują jednostka projektowa zarządu i Aga Khan Cultural Service Pakistan.

W otwarciu uczestniczyli menedżerka zespołu projektowego Francuskiej Agencji Rozwoju Juliette Le Pannerer, ekspert ds. rozwoju miejskiego Ahsan Paracha oraz dyrektor jednostki projektowej Tanveer Sahu. Aga Khan Cultural Service Pakistan reprezentowali dyrektor generalny Tauseef Khawaja, dyrektor ds. konserwacji i projektowania Wajahat Ali, kierownik ds. konserwacji i planowania Shukrullah Beg oraz menedżerka ds. konserwacji i projektowania miejskiego Naheed Iftikhar. Otwarcie obu obiektów uczczono ceremonią przecięcia wstęgi.

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Nowe wejście i lokal gastronomiczny

Dyrektor generalny Zarządu Otoczonych Murami Miast i Stref Dziedzictwa Pendżabu Najmus Saqib oświadczył, że konserwacja ma poprawić dostęp do historycznych obiektów Lahore, przyciągnąć więcej odwiedzających i stworzyć możliwości zrównoważonej działalności gospodarczej. Jak powiedział, ponowne otwarcie Bramy Akbariego ponownie połączy otoczone murami miasto z fortem, a Dom Kustosza zostanie przekształcony w lokal gastronomiczny.

Dom Kustosza był pierwszym obiektem otwartym podczas wydarzenia. Budynek z okresu brytyjskiego początkowo służył jako pomieszczenie dla strażników fortu, a później był wykorzystywany do celów administracyjnych. Do niedawna budynek był podzielony na dwa mieszkania dla miejscowych mieszkańców, a w pokojach wzniesiono kilka dodatkowych ścian.

Brama Akbariego jest jednym z głównych wejść do fortu Lahore. Została zamknięta w okresie brytyjskiego panowania, jednak konserwację obiektu już zakończono. W najbliższym czasie planowane jest tam urządzenie kasy biletowej, aby brama stała się pełnoprawnym wejściem dla odwiedzających i ponownie zapewniła mieszkańcom otoczonego murami miasta wygodny dostęp do fortu. Delegacja zapoznała się również z postępem prac konserwatorskich w Akbari Mahal, Kala Burj i brytyjskich koszarach.

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