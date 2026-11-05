拉合尔堡举行阿克巴里门预开放仪式——《黎明报》

巴基斯坦拉合尔堡在完成保护工程后，举行了阿克巴里门和馆长之家预开放仪式。《黎明报》报道。

遗产修复项目

相关工作是在2022年启动的“Heritage and Urban Regeneration: Tourism Development in Lahore Fort and its Buffer Zone”项目框架内开展的。这是旁遮普省城墙城市和遗产区管理局与法国开发署的联合倡议。该项目由管理局的项目部门和Aga Khan Cultural Service Pakistan负责实施。

法国开发署项目团队经理朱丽叶特·勒潘纳雷尔、城市发展专家阿赫桑·帕拉查以及项目部门主任坦维尔·萨胡出席了开放仪式。Aga Khan Cultural Service Pakistan方面，首席执行官陶西夫·哈瓦贾、保护与设计总监瓦贾哈特·阿里、保护与规划主管舒克鲁拉·贝格以及保护与城市设计经理纳希德·伊夫蒂哈尔参加了活动。两处设施的开放以剪彩仪式为标志。

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新入口和餐饮场所

旁遮普省城墙城市和遗产区管理局局长纳吉穆斯·萨基布表示，保护工作应改善前往拉合尔历史遗址的条件，吸引更多游客，并创造可持续经济活动的机会。他说，重新开放阿克巴里门将再次把城墙城市与堡垒连接起来，而馆长之家将被改造为餐饮场所。

馆长之家是活动期间开放的首个设施。这座英国时期的建筑最初用作堡垒守卫的住所，后来用于行政目的。直到不久前，该建筑被分隔为供当地居民居住的两处住所，房间内还砌起了几面额外的墙。

阿克巴里门是拉合尔堡的主要入口之一。英国统治时期，该门被关闭，但该建筑的保护工程现已完成。近期计划在那里设置售票处，使其成为面向游客的完整入口，并再次为城墙城市居民提供前往堡垒的便利通道。代表团还视察了阿克巴里宫、卡拉布尔季和英国兵营的保护工作进展。

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