В Лахорской крепости в Пакистане провели предварительное открытие ворот Акбари и Дома куратора после завершения консервационных работ. Об этом сообщает Dawn.

Проект по восстановлению наследия

Работы выполнялись в рамках проекта Heritage and Urban Regeneration: Tourism Development in Lahore Fort and its Buffer Zone, начатого в 2022 году. Это совместная инициатива Управления обнесенных стенами городов и зон наследия Пенджаба и Французского агентства развития. Реализацией проекта занимаются проектное подразделение управления и Aga Khan Cultural Service Pakistan.

На открытии присутствовали менеджер проектной группы Французского агентства развития Жюльетт Ле Паннерер, эксперт по городскому развитию Ахсан Парача и директор проектного подразделения Танвир Саху. От Aga Khan Cultural Service Pakistan участие приняли генеральный директор Таусиф Хаваджа, директор по консервации и дизайну Ваджахат Али, руководитель направления консервации и планирования Шукралла Бег и менеджер по консервации и городскому дизайну Нахид Ифтихар. Открытие обоих объектов отметили церемонией перерезания ленты.

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Новый вход и заведение питания

Генеральный директор Управления обнесенных стенами городов и зон наследия Пенджаба Наджмус Сакиб заявил, что консервация должна улучшить доступ к историческим объектам Лахора, привлечь больше посетителей и создать возможности для устойчивой экономической деятельности. По его словам, повторное открытие ворот Акбари вновь соединит обнесенный стенами город с крепостью, а Дом куратора переоборудуют под заведение питания.

Дом куратора стал первым объектом, который открыли во время мероприятия. Здание британского периода первоначально служило помещением для охраны крепости, а позже использовалось в административных целях. До недавнего времени сооружение было разделено на два жилища для местных жителей, а в комнатах возвели несколько дополнительных стен.

Ворота Акбари являются одним из главных входов в Лахорскую крепость. Во времена британского правления их закрыли, однако консервация сооружения уже завершена. В ближайшее время там планируют обустроить кассу, чтобы ворота стали полноценным входом для посетителей и вновь обеспечили жителям обнесенного стенами города удобный доступ к крепости. Делегация также осмотрела ход консервации Акбари-Махала, Кала-Бурджа и британских казарм.

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