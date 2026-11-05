W pakistańskiej prowincji Pendżab departament irygacji od połowy października zarejestrował 200 zawiadomień o przestępstwie (FIR) dotyczących nielegalnego poboru wody z kanałów. W ramach tej kampanii zatrzymano 63 osoby. Działania są prowadzone w obliczu 22-procentowego niedoboru wody w trwającym sezonie rabi, informuje Dawn.

Kontrole odpływów wody

Na polecenie głównego ministra prowincji terenowe zespoły departamentu od początku sezonu, 15 października, skontrolowały 19 436 odpływów wody w kanałach. Kampania jest wymierzona w nieautoryzowane nacięcia w kanałach, instalowanie syfonów oraz ingerencję w odpływy wody, przez które woda może nie docierać do rolników w dolnej części systemu irygacyjnego.

Według departamentu wykryto 1 311 odpływów wody ze śladami ingerencji, z czego 1 148 już przywrócono do właściwego stanu. Odnotowano także 737 innych naruszeń, w tym nielegalne instalowanie rur i nacięcia w kanałach; 718 z nich usunięto. Urzędnicy przekazali lokalnej policji 715 zawiadomień, znanych jako rokari, a łączna kwota nałożonych grzywien osiągnęła 915 500 pakistańskich rupii.

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Przedstawiciel departamentu oświadczył, że kampania obejmuje całodobowe patrole, skoordynowane nocne operacje oraz ogłoszenia w meczetach wzywające do przeciwdziałania nielegalnemu poborowi wody.

Ograniczony przydział wody

Urząd Zarządzania Zasobami Wodnymi Dorzecza Indusu poinformował, że na sezon rabi 2026–2027 dostępnych jest 29,18 mln akrostóp wody, przy zapotrzebowaniu wynoszącym 38 mln akrostóp zgodnie z Porozumieniem Wodnym z 1991 roku. W związku z tym ograniczono wielkość poboru wody dla prowincji, a dla Pendżabu przewidziano 15,564 mln akrostóp wody.

Najwięcej przypadków ingerencji w odpływy wody odnotowano w strefie irygacyjnej Bahawalpur — 621, następnie w Faisalabadzie — 326 przypadków, oraz w Lahaurze — 121. Najwięcej FIR zarejestrowano w Sargodze — 50, w Bahawalpurze — 44, a w strefie Multan — 33. Jak przekazał przedstawiciel departamentu, FIR rejestrowano, a zatrzymań dokonywano w przypadkach powtarzających się naruszeń, nielegalnego rozszerzania odpływów wody lub instalowania rur syfonowych.

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