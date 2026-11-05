В пакистанской провинции Пенджаб департамент ирригации с середины октября зарегистрировал 200 заявлений о правонарушениях (FIR) по поводу незаконного отбора воды из каналов. В рамках этой кампании были задержаны 63 человека. Меры проводятся на фоне 22-процентного дефицита воды в текущем сезоне раби, сообщает Dawn.

Проверки водовыпусков

По указанию главного министра провинции полевые группы департамента с начала сезона 15 октября проверили 19 436 водовыпусков в каналах. Кампания направлена против несанкционированных прорезей в каналах, установки сифонов и вмешательства в работу водовыпусков, из-за которых вода может не поступать фермерам в нижней части оросительной системы.

По данным департамента, выявлен 1 311 водовыпуск со следами вмешательства, из которых 1 148 уже восстановили. Также зафиксировали 737 других нарушений, включая незаконную установку труб и прорези в каналах; 718 из них устранили. Чиновники передали местной полиции 715 уведомлений, известных как рокари, а сумма наложенных штрафов достигла 915 500 пакистанских рупий.

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Представитель ведомства заявил, что кампания предусматривает круглосуточное патрулирование, скоординированные ночные операции и объявления в мечетях с призывом противодействовать незаконному отбору воды.

Ограниченное распределение воды

Управление водными ресурсами бассейна Инда сообщило, что для сезона раби 2026–2027 доступны 29,18 млн акр-футов воды при потребности в 38 млн акр-футов в соответствии с Водным соглашением 1991 года. В связи с этим объемы водозабора для провинций сократили, а Пенджабу предусмотрено 15,564 млн акр-футов воды.

Больше всего случаев вмешательства в работу водовыпусков зафиксировали в ирригационной зоне Бахавалпур — 621, далее следуют Фейсалабад с 326 случаями и Лахор со 121. Больше всего FIR зарегистрировали в Саргодхе — 50, в Бахавалпуре — 44, а в зоне Мултан — 33. По словам представителя департамента, FIR регистрировали, а задержания проводили в случаях повторных нарушений, незаконного расширения водовыпусков или установки сифонных труб.

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