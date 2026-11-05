巴基斯坦旁遮普省灌溉部门自10月中旬以来，已就从运河非法取水登记了200份初步信息报告（FIR）。在此次行动中，63人被拘留。在当前拉比季节水资源短缺22%的背景下，相关措施正在实施，《黎明报》报道。

检查出水口

根据该省首席部长的指示，自10月15日季节开始以来，部门外勤小组已检查运河中的19,436个出水口。该行动针对运河中未经授权的切口、安装虹吸管以及对出水口的干预，这些行为可能导致灌溉系统下游的农民无法获得水。

该部门表示，发现1,311个出水口存在被干预的痕迹，其中1,148个已恢复。另记录了737起其他违规行为，包括非法安装管道和在运河上开口；其中718起已被消除。官员向当地警方提交了715份被称为rokari的通知，罚款总额达到915,500巴基斯坦卢比。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该部门代表表示，这项行动包括全天候巡逻、协调开展的夜间行动，以及在清真寺发布呼吁打击非法取水的公告。

有限的水资源分配

印度河流域水资源管理局表示，根据1991年水资源协议，2026—2027年拉比季可用水量为2,918万英亩英尺，而需求量为3,800万英亩英尺。因此，各省的取水量被削减，旁遮普获分配1,556.4万英亩英尺的水量。

出水口干预事件最多的是巴哈瓦尔布尔灌溉区，共621起；其次是费萨拉巴德的326起和拉合尔的121起。登记FIR最多的是萨戈达，为50起；巴哈瓦尔布尔为44起，木尔坦区为33起。该部门代表称，对于重复违规、非法扩建出水口或安装虹吸管的案件，均会登记FIR并实施拘留。

关注我们在