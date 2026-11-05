2028年后，以色列将需要约100亿美元的额外资金，以支付已在美国订购的军事装备。这些订单的金额超过了华盛顿根据现行军事援助协议承诺提供的资金，《耶路撒冷邮报》报道称，并援引《华尔街日报》消息。

这一金额载于提交给美国国会的国务院文件中。该文件涵盖截至4月1日的现有订单，但尚不清楚这些订单的总额此后是否发生变化。

2028年后的资金缺口

美国已承诺在未来两年内向以色列提供近70亿美元的军事援助。不过，即使动用这些资金，部分现有订单仍将没有资金支持。

根据在巴拉克·奥巴马政府时期达成、有效期至2028年的现行协议，以色列每年获得约33亿美元，用于采购美国军事装备，包括弹药、车辆、战斗机和其他武器系统。该协议允许在美国资金实际拨付之前，使用美国未来的承诺资金下订单。

2024年，在哈马斯于2023年10月7日发动袭击后加沙战争持续的背景下，国会还批准了一项约260亿美元的额外援助方案。美国国务院致民主党籍众议员华金·卡斯特罗办公室的一封信指出，资金不足的现有订单可以通过美国额外援助、以色列预算或两者结合的方式获得资助。

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关于援助形式的讨论

此报道发布前，美国总统唐纳德·特朗普表示有意终止美国对以色列的援助。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡此前也曾提议，在十年内逐步取消美国的直接军事援助。

与此同时，美国议员正在推动一项倡议，计划将重点从军事拨款转向国防投资、军事技术的联合研发与生产。该倡议计划被纳入美国年度国防政策法案，该法案预计将在年底前最终敲定。

对美国供应的依赖

转向联合生产模式无法解决以色列对军事供应的即时需求。该国尤其计划购买一个由25架先进F-35战斗机组成的中队。根据美国国会研究处的数据，从1948年到2025年5月，美国向以色列提供了约1740亿美元军事援助，未计入通货膨胀因素。

美国法律还要求政府维持以色列相对于潜在对手的定性军事优势。美国前任和现任官员认为，由于国会已经批准的预算承诺，立即终止军事援助的可能性不大。

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