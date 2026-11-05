После 2028 года Израилю потребуется около $10 млрд дополнительного финансирования, чтобы оплатить уже оформленные заказы на военное оборудование в США. Объем этих заказов превышает средства, которые Вашингтон обязался предоставить по действующему соглашению о военной помощи, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сумма приведена в документе Государственного департамента США, представленном Конгрессу. Он охватывает имеющиеся заказы по состоянию на 1 апреля, хотя неизвестно, изменился ли их общий объем с тех пор.

Нехватка финансирования после 2028 года

США уже обязались предоставить Израилю почти $7 млрд военной помощи в течение следующих двух лет. В то же время даже после использования этих средств часть действующих заказов останется без финансирования.

По действующему соглашению, заключенному при администрации Барака Обамы и рассчитанному до 2028 года, Израиль ежегодно получает около $3,3 млрд на закупку американской военной техники, включая боеприпасы, транспортные средства, истребители и другие системы вооружения. Соглашение позволяет оформлять заказы за счет будущих обязательств США еще до фактического перевода этих средств.

В 2024 году Конгресс также одобрил дополнительный пакет помощи объемом около $26 млрд на фоне войны в Газе после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. В письме Госдепартамента в офис демократа Палаты представителей Хоакина Кастро отмечалось, что имеющиеся заказы, для которых будет не хватать средств, могут финансироваться дополнительной помощью США, за счет бюджета Израиля или сочетанием этих источников.

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Дискуссия о формате помощи

Публикация появилась после заявления президента США Дональда Трампа о намерении прекратить американскую помощь Израилю. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также ранее предлагал постепенно свернуть прямую военную помощь США в течение десятилетия.

Американские законодатели параллельно продвигают инициативу, предусматривающую смещение акцента с военных грантов на оборонные инвестиции, совместную разработку и производство военных технологий. Ее планируют включить в ежегодный законопроект США в сфере оборонной политики, который должны окончательно согласовать до конца года.

Зависимость от поставок США

Переход к модели совместного производства не решит немедленные потребности Израиля в военных поставках. Страна, в частности, планирует приобрести эскадрилью из 25 современных истребителей F-35. По данным Congressional Research Service, с 1948 года по май 2025 года США предоставили Израилю около $174 млрд военной помощи без учета инфляции.

Американское законодательство также обязывает администрацию сохранять качественное военное превосходство Израиля над потенциальными противниками. Бывшие и действующие официальные лица США считают, что немедленное прекращение военной помощи маловероятно из-за уже одобренных Конгрессом бюджетных обязательств.

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