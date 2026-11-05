Po 2028 roku Izrael będzie potrzebował około 10 mld dolarów dodatkowego finansowania, aby opłacić już złożone zamówienia na sprzęt wojskowy w USA. Wartość tych zamówień przekracza środki, które Waszyngton zobowiązał się przekazać w ramach obowiązującej umowy o pomocy wojskowej — informuje Jerusalem Post, powołując się na The Wall Street Journal.

Kwota została wskazana w dokumencie Departamentu Stanu USA przedłożonym Kongresowi. Obejmuje on istniejące zamówienia według stanu na 1 kwietnia, choć nie wiadomo, czy ich łączna wartość zmieniła się od tego czasu.

Niedobór finansowania po 2028 roku

Stany Zjednoczone zobowiązały się już przekazać Izraelowi niemal 7 mld dolarów pomocy wojskowej w ciągu najbliższych dwóch lat. Jednak nawet po wykorzystaniu tych środków część obecnych zamówień pozostanie bez finansowania.

Zgodnie z obowiązującą umową, zawartą za administracji Baracka Obamy i obowiązującą do 2028 roku, Izrael otrzymuje około 3,3 mld dolarów rocznie na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego, w tym amunicji, pojazdów, myśliwców i innych systemów uzbrojenia. Umowa umożliwia składanie zamówień z wykorzystaniem przyszłych zobowiązań USA jeszcze przed faktycznym przekazaniem tych środków.

W 2024 roku Kongres zatwierdził również dodatkowy pakiet pomocy o wartości około 26 mld dolarów w związku z wojną w Gazie po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. W liście Departamentu Stanu do biura demokratycznego członka Izby Reprezentantów Joaquina Castro wskazano, że istniejące zamówienia, na które zabraknie środków, mogą być finansowane z dodatkowej pomocy USA, z budżetu Izraela lub z połączenia tych źródeł.

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Dyskusja o formacie pomocy

Publikacja ukazała się po oświadczeniu prezydenta USA Donalda Trumpa o zamiarze zakończenia amerykańskiej pomocy dla Izraela. Premier Binjamin Netanjahu również wcześniej proponował stopniowe wygaszenie bezpośredniej amerykańskiej pomocy wojskowej w ciągu dekady.

Amerykańscy ustawodawcy równolegle promują inicjatywę zakładającą przesunięcie nacisku z grantów wojskowych na inwestycje obronne, wspólne opracowywanie i produkcję technologii wojskowych. Ma ona zostać włączona do corocznego amerykańskiego projektu ustawy dotyczącej polityki obronnej, który ma zostać ostatecznie uzgodniony do końca roku.

Zależność od dostaw z USA

Przejście na model wspólnej produkcji nie rozwiąże natychmiastowych potrzeb Izraela w zakresie dostaw wojskowych. Kraj planuje w szczególności kupić eskadrę 25 nowoczesnych myśliwców F-35. Według Congressional Research Service, od 1948 roku do maja 2025 roku USA przekazały Izraelowi około 174 mld dolarów pomocy wojskowej, bez uwzględnienia inflacji.

Amerykańskie prawo zobowiązuje również administrację do utrzymania jakościowej przewagi wojskowej Izraela nad potencjalnymi przeciwnikami. Byli i obecni amerykańscy urzędnicy uważają, że natychmiastowe zakończenie pomocy wojskowej jest mało prawdopodobne ze względu na zobowiązania budżetowe już zatwierdzone przez Kongres.

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