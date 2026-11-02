Ministerstwo Obrony Korei Południowej uruchomiło w Pocheon nowe dowództwo dronów, którego zadaniem jest rozwój systemów bezzałogowych i środków zwalczania dronów w obliczu wzmacniania takich zdolności przez KRLD. Ceremonia otwarcia odbyła się około 40 kilometrów na północ od Seulu z udziałem wiceministra obrony Lee Do-hee oraz wojskowych urzędników, informuje Korea Herald.

Nowe centrum koordynacyjne

Dowództwo zastąpiło wcześniejsze Dowództwo Operacji Dronowych. Nowa struktura ma opracowywać strategie użycia dronów i przeciwdziałania im, a także koordynować rozwój odpowiednich systemów dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Poprzednie dowództwo prowadziło głównie operacje z użyciem dronów.

W ramach nowego modelu poszczególne rodzaje wojsk będą odpowiadać za bojowe i uderzeniowe wykorzystanie dronów oraz systemów przeciwdziałania im, podczas gdy Kolegium Połączonych Szefów Sztabów będzie koordynować operacje jako całość. Dowództwo będzie także wspierać przyspieszone pozyskiwanie dronów i systemów obrony przed nimi we współpracy z państwową agencją uzbrojenia.

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Zakupy i lokalizacja produkcji

Seul wprowadza przyspieszony system certyfikacji komercyjnych dronów i powiązanego z nimi wyposażenia, podobny do amerykańskiego programu Blue Unmanned Aircraft Systems. Ma to umożliwić wojsku szybszy zakup gotowych systemów bez zwykłych opóźnień w procedurach zamówień.

Korea Południowa planuje również zlokalizować produkcję dronów i ich komponentów, w tym baterii i silników, aby zmniejszyć zależność od Chin. Ministerstwo oświadczyło, że zamierza szybko zakupić ponad 20 tysięcy tanich jednorazowych dronów bojowych oraz przyspieszyć program Korean Low-Cost Uncrewed Combat Attack System, który przewiduje opracowanie krajowych dalekozasięgowych amunicji krążących, w tym dronów kamikaze.

Według ministerstwa KRLD przyspiesza rozwój dronów, wykorzystując doświadczenia z rozmieszczenia swoich wojsk w wojnie agresywnej Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. W ubiegłym tygodniu Pjongjang przeprowadził testy symulujące masowe uderzenia dronów na makiety południowokoreańskich posterunków wojskowych i amerykańskich czołgów.

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