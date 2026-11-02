Министерство обороны Южной Кореи запустило в Почхоне новый штаб беспилотников, призванный развивать беспилотные системы и средства борьбы с дронами на фоне усиления таких возможностей КНДР. Церемония открытия состоялась примерно в 40 километрах к северу от Сеула при участии заместителя министра обороны Ли До Хи и военных должностных лиц, сообщает Korea Herald.

Новый координационный центр

Штаб заменил предыдущее Командование операций с дронами. Новая структура должна формировать стратегии применения беспилотников и противодействия им, а также координировать разработку соответствующих систем для всех видов вооруженных сил. Предыдущее командование преимущественно проводило операции с использованием дронов.

По новой модели отдельные виды войск будут отвечать за боевое и ударное применение дронов и средств противодействия им, тогда как Объединенный комитет начальников штабов будет координировать операции в целом. Штаб также будет содействовать ускоренной закупке беспилотников и систем защиты от них во взаимодействии с государственным агентством по вооружениям.

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Закупки и локализация

Сеул вводит ускоренную систему сертификации коммерческих дронов и оборудования для них, аналогичную американской программе Blue Unmanned Aircraft Systems. Это должно позволить военным быстрее закупать готовые системы без обычных задержек в процедурах закупок.

Южная Корея также планирует локализовать производство дронов и их компонентов, в частности батарей и двигателей, чтобы снизить зависимость от Китая. Министерство заявило о намерении быстро закупить более 20 тысяч недорогих одноразовых боевых дронов и ускорить программу Korean Low-Cost Uncrewed Combat Attack System, предусматривающую разработку отечественных дальнобойных барражирующих боеприпасов, в том числе дронов-камикадзе.

По данным министерства, КНДР ускоряет разработку дронов, используя опыт развертывания своих войск в войне Российской Федерации — государства-агрессора — против Украины. На прошлой неделе Пхеньян провел испытания, имитировавшие массированные удары дронов по макетам южнокорейских военных постов и американских танков.

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