Південна Корея запустила штаб безпілотників на тлі загроз КНДР — Korea Herald

Міністерство оборони Південної Кореї запустило у Почхоні новий штаб безпілотників, покликаний розвивати безпілотні системи та засоби боротьби з дронами на тлі посилення таких спроможностей КНДР. Церемонія відкриття відбулася приблизно за 40 кілометрів на північ від Сеула за участю заступника міністра оборони Лі Ду Хі та військових посадовців, повідомляє Korea Herald.

Новий координаційний центр

Штаб замінив попереднє Командування операцій із дронами. Нова структура має формувати стратегії застосування безпілотників і протидії їм, а також координувати розроблення відповідних систем для всіх видів збройних сил. Попереднє командування переважно виконувало операції із застосуванням дронів.

За новою моделлю окремі види військ відповідатимуть за бойове та ударне застосування дронів і засобів протидії їм, тоді як Об'єднаний комітет начальників штабів координуватиме операції загалом. Штаб також сприятиме прискореному придбанню безпілотників і систем захисту від них у взаємодії з державною агенцією з озброєнь.

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Закупівлі та локалізація

Сеул запроваджує прискорену систему сертифікації комерційних дронів та обладнання до них, подібну до американської програми Blue Unmanned Aircraft Systems. Це має дозволити військовим швидше купувати готові системи без звичайних затримок у процедурах закупівель.

Південна Корея також планує локалізувати виробництво дронів і їхніх компонентів, зокрема батарей та двигунів, щоб зменшити залежність від Китаю. Міністерство заявило про намір швидко придбати понад 20 тисяч недорогих одноразових бойових дронів та прискорити програму Korean Low-Cost Uncrewed Combat Attack System, яка передбачає розробку вітчизняних далекобійних баражувальних боєприпасів, зокрема дронів-камікадзе.

За даними міністерства, КНДР прискорює розробку дронів, використовуючи досвід розгортання своїх військ у війні Російської Федерації — держави-агресора — проти України. Минулого тижня Пхеньян провів випробування, що імітували масовані удари дронами по макетах південнокорейських військових постів і американських танків.

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