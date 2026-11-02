韩国国防部在抱川启动了新的无人机总部，旨在发展无人系统和反无人机能力，背景是朝鲜正在加强此类能力。开幕仪式在首尔以北约40公里处举行，国防部次官李斗熙及军方官员出席，《韩国先驱报》报道。

新的协调中心

该总部取代了此前的无人机作战司令部。新机构将制定无人机使用及反制战略，并协调为所有军种开发相关系统。此前的司令部主要执行无人机作战行动。

根据新模式，各军种将负责无人机及反无人机系统的作战和打击使用，而韩国联合参谋本部将总体协调行动。该总部还将与国家武器采购机构合作，推动加快采购无人机及其防御系统。

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采购与本地化

首尔正在引入针对商用无人机及相关设备的快速认证制度，类似于美国的“蓝色无人机系统”计划。这将使军方能够更快采购现成系统，避免常规采购程序中的延误。

韩国还计划实现无人机及其组件的本地化生产，包括电池和发动机，以减少对中国的依赖。该部表示，计划迅速采购超过2万架低成本一次性作战无人机，并加快“Korean Low-Cost Uncrewed Combat Attack System”项目。该项目 предусматривает 开发国产远程巡飞弹药，包括自杀式无人机。

据该部称，朝鲜正在加快无人机研发，利用其向俄罗斯联邦——侵略国——针对乌克兰的战争部署部队所获得的经验。上周，平壤进行了模拟大规模无人机打击韩国军事哨所和美国坦克模型的试验。

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