В Карачи, Пакистан, старший министр провинции Синд Шарджил Инам Меман поручил транспортному ведомству окончательно определить маршруты для двухэтажных и электрических автобусов, которые должны прибыть в город позднее в этом месяце. Об этом сообщает Dawn.

На совещании министр также приказал окончательно определить места для зарядных станций, депо и автобусных остановок, а также завершить другие технические и административные мероприятия для запуска нового транспорта. При планировании маршрутов он призвал уделить особое внимание главным дорогам, коммерческим центрам, учебным заведениям и жилым районам.

Маршруты для районов с наибольшим спросом

По словам Мемана, увеличение количества автобусов должно сопровождаться эффективной организацией маршрутов и работы всей системы. Он отметил, что двухэтажные и электрические автобусы должны курсировать в части Карачи, где жители больше всего нуждаются в общественном транспорте.

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На встрече также обсудили организацию маршрутов новых автобусов, строительство линий Red Line и Yellow Line системы скоростного автобусного транспорта BRT, а также работу Green Line.

Работы на линиях BRT

Участники совещания решили открыть разворот, сооруженный для Red Line на Университетской дороге, чтобы облегчить передвижение пассажирам. Меман поручил принять чрезвычайные меры для своевременного завершения Red Line.

Кроме того, он приказал в приоритетном порядке завершить работы на депо №1 и №2 Yellow Line и как можно скорее завершить строительство второго участка моста Тадж Хайдера. Ответственные чиновники должны ежедневно контролировать ход строительства.

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