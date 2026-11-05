W Karaczi w Pakistanie starszy minister prowincji Sindh Szardżil Inam Memon polecił departamentowi transportu ostatecznie ustalić trasy dla piętrowych i elektrycznych autobusów, które mają przybyć do miasta jeszcze w tym miesiącu. Informuje o tym Dawn.

Podczas spotkania minister nakazał również ostatecznie wyznaczyć lokalizacje stacji ładowania, zajezdni i przystanków autobusowych, a także zakończyć inne działania techniczne i administracyjne niezbędne do uruchomienia nowego transportu. Przy planowaniu tras wezwał do zwrócenia szczególnej uwagi na główne drogi, centra handlowe, placówki edukacyjne i obszary mieszkalne.

Trasy dla obszarów o największym popycie

Według Memona zwiększeniu liczby autobusów musi towarzyszyć skuteczna organizacja tras i funkcjonowania całego systemu. Zaznaczył, że piętrowe i elektryczne autobusy powinny kursować do części Karaczi, gdzie mieszkańcy najbardziej potrzebują transportu publicznego.

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Na spotkaniu omówiono również organizację tras nowych autobusów, budowę linii Red Line i Yellow Line systemu szybkiego transportu autobusowego BRT, a także funkcjonowanie Green Line.

Prace na liniach BRT

Uczestnicy spotkania postanowili otworzyć zawrotkę zbudowaną dla Red Line na University Road, aby ułatwić pasażerom przemieszczanie się. Memon polecił podjąć nadzwyczajne działania w celu terminowego ukończenia Red Line.

Ponadto nakazał priorytetowo zakończyć prace w zajezdniach nr 1 i nr 2 Yellow Line oraz jak najszybciej ukończyć budowę drugiego odcinka mostu Tadż Hajdera. Odpowiedzialni urzędnicy mają codziennie monitorować postęp budowy.

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