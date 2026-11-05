Полиция Непала вызвала Шивакоти в кибербюро — Kathmandu Post
В Катманду, Непал, Кибербюро полиции Непала вызвало на допрос сопредседателя генерального секретаря партии «Непальский конгресс» Аджая Бабу Шивакоти. Как сообщает Kathmandu Post, политик находился в религиозной поездке за пределами Катманду, когда его по телефону попросили прибыть в бюро.
Шивакоти заявил о готовности сотрудничать
Шивакоти сообщил, что вернется в Катманду и будет сотрудничать с правоохранительными органами. В публикации в соцсетях он обвинил правительство Балендры Шаха в попытках управлять посредством страха и запугивания и заявил, что это его не остановит.
Политик также написал, что уже направляется в столицу, поэтому полиции не нужно его разыскивать.
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Жалоба журналиста
По словам источников в Кибербюро, вызов связан с жалобой журналиста Рошана Кхадки. В последние дни Шивакоти обвинял правительство в соцсетях в обходе установленных процедур и попытках втянуть «Непальский конгресс» в ненужный спор.
Он также ставил под сомнение достоверность заявлений Кхадки и призывал власти содержательно отвечать на вопросы оппозиции. Кроме того, Шивакоти комментировал аудиозапись, которая якобы содержит заявление Инама Сапкоты полиции. В материале Сапкота описан как посредник; он находится под стражей полиции.