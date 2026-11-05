В Катманду, Непал, Кибербюро полиции Непала вызвало на допрос сопредседателя генерального секретаря партии «Непальский конгресс» Аджая Бабу Шивакоти. Как сообщает Kathmandu Post, политик находился в религиозной поездке за пределами Катманду, когда его по телефону попросили прибыть в бюро.

Шивакоти заявил о готовности сотрудничать

Шивакоти сообщил, что вернется в Катманду и будет сотрудничать с правоохранительными органами. В публикации в соцсетях он обвинил правительство Балендры Шаха в попытках управлять посредством страха и запугивания и заявил, что это его не остановит.

Политик также написал, что уже направляется в столицу, поэтому полиции не нужно его разыскивать.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Жалоба журналиста

По словам источников в Кибербюро, вызов связан с жалобой журналиста Рошана Кхадки. В последние дни Шивакоти обвинял правительство в соцсетях в обходе установленных процедур и попытках втянуть «Непальский конгресс» в ненужный спор.

Он также ставил под сомнение достоверность заявлений Кхадки и призывал власти содержательно отвечать на вопросы оппозиции. Кроме того, Шивакоти комментировал аудиозапись, которая якобы содержит заявление Инама Сапкоты полиции. В материале Сапкота описан как посредник; он находится под стражей полиции.

Читай нас в