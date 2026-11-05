W Katmandu w Nepalu Biuro ds. Cyberprzestępczości Policji Nepalu wezwało na przesłuchanie współsekretarza generalnego partii Kongres Nepalski, Ajayę Babu Shiwakotiego. Jak informuje Kathmandu Post, polityk przebywał w religijnej podróży poza Katmandu, gdy telefonicznie poproszono go o stawienie się w biurze.

Shiwakoti zadeklarował gotowość do współpracy

Shiwakoti poinformował, że wróci do Katmandu i będzie współpracował z organami ścigania. W poście w mediach społecznościowych oskarżył rząd Balendry Shaha o próby rządzenia poprzez strach i zastraszanie oraz oświadczył, że go to nie powstrzyma.

Polityk napisał również, że już zmierza do stolicy, więc policja nie musi go szukać.

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Skarga dziennikarza

Według źródeł w Biurze ds. Cyberprzestępczości wezwanie jest związane ze skargą dziennikarza Roshana Khadki. W ostatnich dniach Shiwakoti oskarżał w mediach społecznościowych rząd o obchodzenie ustalonych procedur i próby wciągnięcia Kongresu Nepalskiego w niepotrzebny spór.

Podawał również w wątpliwość wiarygodność twierdzeń Khadki i wzywał władze do merytorycznego odpowiadania na pytania opozycji. Ponadto Shiwakoti komentował nagranie audio, które rzekomo zawiera oświadczenie Inama Sapkoty złożone policji. W materiale Sapkota jest opisywany jako pośrednik; przebywa w policyjnym areszcie.

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