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Koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej zniszczyła drona nad Prowincją Wschodnią — Anadolu Agency

UA.NEWS 05 listopada 2026 17:33
Koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej zniszczyła drona nad Prowincją Wschodnią — Anadolu Agency

Koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej oświadczyła, że 5 listopada przechwyciła i zniszczyła drona nad Prowincją Wschodnią Arabii Saudyjskiej.

Oświadczenie koalicji

Rzecznik koalicji, generał major Turki al-Maliki, poinformował o tym w oświadczeniu, podała Agencja Anadolu. Nie wskazał pochodzenia drona ani nie podał informacji o możliwych ofiarach lub zniszczeniach.

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Zaostrzenie działań wojennych

Oświadczenie koalicji pojawiło się na tle zaostrzenia działań wojennych między nią a jemeńskim ruchem Huti.

Arabia Saudyjska stoi na czele koalicji wojskowej, która od 2015 roku wspiera uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu w konfrontacji z Huti. Koalicja zaczęła wspierać ten rząd po tym, jak Huti w poprzednim roku zajęli stolicę Sanę i inne części Jemenu.

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