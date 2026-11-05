Koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej zniszczyła drona nad Prowincją Wschodnią — Anadolu Agency
Koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej oświadczyła, że 5 listopada przechwyciła i zniszczyła drona nad Prowincją Wschodnią Arabii Saudyjskiej.
Oświadczenie koalicji
Rzecznik koalicji, generał major Turki al-Maliki, poinformował o tym w oświadczeniu, podała Agencja Anadolu. Nie wskazał pochodzenia drona ani nie podał informacji o możliwych ofiarach lub zniszczeniach.
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Zaostrzenie działań wojennych
Oświadczenie koalicji pojawiło się na tle zaostrzenia działań wojennych między nią a jemeńskim ruchem Huti.
Arabia Saudyjska stoi na czele koalicji wojskowej, która od 2015 roku wspiera uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu w konfrontacji z Huti. Koalicja zaczęła wspierać ten rząd po tym, jak Huti w poprzednim roku zajęli stolicę Sanę i inne części Jemenu.