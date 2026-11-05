Pomocnik Jack Grealish nie będzie dostępny dla Evertonu w meczu Premier League z Coventry, który odbędzie się w piątek. Główny trener zespołu David Moyes potwierdził, że piłkarz wypożyczony z Manchesteru City nie zagra w tym spotkaniu.

Opuszczone mecze

31-letni Grealish opuścił dwa poprzednie mecze Evertonu z Newcastle — w Premier League i Pucharze Angielskiej Ligi Piłkarskiej. Według BBC Sport stało się to po naruszeniu klubowej dyscypliny.

BBC podaje, że sytuacja prawdopodobnie wiąże się z nieuprawnioną nieobecnością zawodnika na treningu. W poniedziałek klub wyjaśniał jego absencję niewystarczającą gotowością fizyczną, a Moyes nie komentował wówczas sytuacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Powrót do pracy

Po zwycięstwie nad Newcastle na St James' Park Moyes powiedział, że Grealish ma przyszłość w Evertonie, ale nie podał terminu jego powrotu. Przed meczem z Coventry trener zaznaczył, że klub wkrótce ponownie będzie pracował z piłkarzem, nie ujawniając dalszego planu.

Grealish ostatni raz wystąpił w barwach Evertonu 17 października w domowym meczu z Chelsea. W poprzednim sezonie strzelił dwa gole w 22 meczach dla klubu, jednak jego wypożyczenie przerwała kontuzja. W obecnym sezonie pomocnik rozegrał sześć spotkań, a jego kontrakt z Manchesterem City wygasa pod koniec sezonu.

Czytaj nas na