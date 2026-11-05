Полузащитник Джек Грилиш не будет доступен «Эвертону» в матче Премьер-лиги против «Ковентри», который состоится в пятницу. Главный тренер команды Дэвид Мойес подтвердил, что арендованный у «Манчестер Сити» футболист не сыграет в этой встрече.

Пропущенные матчи

31-летний Грилиш пропустил два предыдущих матча «Эвертона» против «Ньюкасла» — в Премьер-лиге и Кубке Английской футбольной лиги. По данным BBC Sport, это произошло после нарушения клубной дисциплины.

BBC сообщает, что ситуация, вероятно, связана с несанкционированным отсутствием игрока на тренировке. В понедельник клуб объяснял его отсутствие недостаточной физической готовностью, а Мойес тогда не стал комментировать ситуацию.

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Возвращение к работе

После победы над «Ньюкаслом» на «Сент-Джеймс Парк» Мойес сказал, что у Грилиша есть будущее в «Эвертоне», но не назвал сроков его возвращения. Перед матчем с «Ковентри» тренер отметил, что клуб вскоре снова будет работать с футболистом, не раскрывая дальнейший план.

Грилиш в последний раз выходил на поле за «Эвертон» 17 октября в домашнем матче против «Челси». В прошлом сезоне он забил два мяча в 22 матчах за клуб, однако его аренду прервала травма. В нынешнем сезоне полузащитник провел шесть матчей, а его контракт с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона.

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