Jesienią w Japonii Medale Honoru otrzymają 736 osób i 25 organizacji. Wśród odznaczonych jest 55-letni astronom Mareki Honma, profesor Narodowego Obserwatorium Astronomicznego Japonii, który uczestniczył w projekcie stworzenia pierwszego zdjęcia czarnej dziury.

Wyróżnienie za osiągnięcia naukowe

Honma otrzyma Medal z Fioletową Wstęgą, przyznawany za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub sztuce. Kierował japońskim zespołem w międzynarodowym projekcie badawczym Event Horizon Telescope. W ramach tego projektu radioteleskopy z różnych części świata połączono, aby sfotografować czarną dziurę — informuje The Japan Times.

Inni laureaci

Medal z Fioletową Wstęgą otrzyma również współczesny artysta Yoshitomo Nara, znany z przedstawień dziewczynek o dużych oczach oraz prac z psami. Rząd docenił jego wkład w rozwój współczesnej sztuki japońskiej.

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Na liście osób odznaczonych tym medalem znaleźli się także wiceprezydentka Uniwersytetu Keio i specjalistka chirurgii Yuko Kitagawa oraz profesor inżynierii elektronicznej Uniwersytetu Tokijskiego Takao Someya. Medal z Niebieską Wstęgą za wkład w rozwój przemysłu i dobrobytu społecznego otrzymają między innymi Naoki Iimori, szef producenta sake Fukuchiyo Shuzo.

Spośród 736 odznaczonych 160 to kobiety. Medal z Fioletową Wstęgą ma otrzymać 13 osób, w tym jedna kobieta, a Medal z Niebieską Wstęgą — 443 osoby, wśród nich 132 kobiety.

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