В Израиле партия B'Yachad, которую возглавляет бывший премьер-министр Нафтали Беннет, заявила в воскресенье, что порекомендует президенту Ицхаку Герцогу лидера партии «Яшар» Гади Эйзенкота в качестве кандидата на пост премьер-министра следующего правительства.

Поддержка кандидатуры

Как сообщает Jerusalem Post, в заявлении B'Yachad указали, что Беннет сказал Эйзенкоту о поддержке партией предоставления ему мандата на формирование следующего правительства. Согласно заявлению, Беннет уже сообщил об этой поддержке самому Эйзенкоту.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция оппозиции

Партия обнародовала свою позицию накануне встречи с Герцогом. В сообщении говорится о рекомендации Эйзенкота президенту и поддержке предоставления ему мандата на формирование правительства.

Ранее Эйзенкот призвал, чтобы кандидатом оппозиционного блока на пост премьер-министра стал лидер крупнейшей партии в блоке. В то же время, по данным издания, оппозиционный блок не объявлял о договоренности относительно такого порядка определения кандидата.

Читай нас в